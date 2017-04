Wasser marsch / Ein Boiler leckte und der Mieter sollte den Schaden bezahlen (FOTO)

Berlin (ots) -Wasserschäden haben es häufig in sich. Wenn aus Leitungen,Spülbecken oder Waschmaschinen Hunderte oder gar Tausende von Liternaustreten, dann ist der Sachschaden enorm. Der Bewohner einerMietwohnung kann allerdings nach Information des Infodienstes Rechtund Steuern der LBS nur haftbar gemacht werden, wenn er den Schadenvorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat. (OberlandesgerichtDüsseldorf, Aktenzeichen I-24 U 164/15)Der Fall: Ein an der Wand montierter Boiler in einer Mietwohnungwar defekt. Möglicherweise lag es an einem Zulaufventil, das nichtvollständig zugedreht war. Jedenfalls traten größere Mengen Wasseraus, ehe der Fehler bemerkt wurde. Der Schaden betrug etwa 10.000Euro. Die Versicherung des Wohnungseigentümers forderte das Geld vondem Mieter, weil dessen Fehlverhalten ursächlich gewesen sei. Derweigerte sich, es kam zu einem Zivilverfahren durch zwei Instanzen.Das Urteil: Die Richter entschieden nach der Beweisaufnahme, dasshier allenfalls eine leichte Fahrlässigkeit des Beklagten anzunehmensei. Dafür müsse er jedoch nicht haften. Eine weitergehen-de grobeFahrlässigkeit, bei der die Übernahme des Schadens tatsächlich inFrage gekommen wäre, hatte die Versicherung dem Mieter nichtnachweisen können.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenReferat PresseTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395Email: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgesch?ftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell