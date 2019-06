Wasser-Initiative des SDRPY kommt 300.000 Menschen in der jemenitischen Provinz Al-Dschauf zugute

Al-Dschauf, Jemen (ots/PRNewswire) - Am Dienstag startet dassaudische Entwicklungs- und Wiederaufbauprogramm für den Jemen (SaudiDevelopment and Reconstruction Program for Yemen, SDRPY) auf einerfeierlichen Veranstaltung im jemenitischen Gouvernement Al-Dschaufoffiziell eine Initiative, in dessen Rahmen mithilfe einer durchSpendengelder finanzierten Tanklasterflotte für Trinkwasser derZugang zu sauberem Wasser ausgedehnt werden soll, wovon geschätzt300.000 Menschen in der Provinz profitieren werden. Teilnehmer derZeremonie waren unter anderem der Gouverneur von Al-Dschauf, AminAl-Akimi, Anführer der "Koalition zur Wiederherstellung derRechtsstaatlichkeit" im Jemen sowie lokale Behördenvertreter.In einer Rede, die er im Namen des Supervisor-General des SDRPYund saudischen Botschafters im Jemen, Mohammed bin Saeed Al Jaber,hielt, sagte der Büroleiter des SDRPY in Al-Dschauf, Ali Aldosari:"Diese Initiative gehört zu einer ganzen Reihe von lebenswichtigenEntwicklungsinitiativen, die das SDRPY in verschiedenen Bereichen insLeben gerufen hat und mit der rechtmäßigen Regierung und den Behördenvor Ort gemeinsam koordiniert", sagte Aldosari. "Wir verfolgen mitdiesen Projekten die Absicht, direkte oder indirekteBeschäftigungsmöglichkeiten aufzubauen und bei der Verbesserung derVersorgung und des Lebensstandard zu helfen."Aldosari hob besonders hervor, dass die Ingenieurteams des SDRPYdurch die Region gereist seien, Untersuchungen über benötigteMaßnahmen durchgeführt und Projekte für die Versorgung mit Strom undWasser, den Bau von Straßen, die Gesundheitsversorgung, Bildung undLandwirtschaft priorisiert haben. Er fügte hinzu, dass dieSDRPY-Projekte, die in verschiedenen Provinzen des Jemen aufgebautwurden, einen erheblichen Einfluss auf die landesweite Entwicklunghaben sollten, indem sie mehr Unterstützung für die wirtschaftlicheund soziale Entwicklung bieten. Im Ergebnis soll sich das in mehrStabilität und Sicherheit widerspiegeln."Das Königreich Saudi-Arabien arbeitet auch weiterhin mit derrechtmäßigen Regierung zusammen, um mithilfe von Entwicklung undWiederaufbau wieder Hoffnung zu geben und für Sicherheit zu sorgen",merkte Aldosari im Rahmen seiner Rede an. "Die Menschen unsererbeider Länder, des Königreichs und der brüderlich verbundenenRepublik Jemen, gehören in der Geschichte der arabischen Weltuntrennbar zusammen."Neben der heute bekannt gegebenen Spende von zehn5.000-Liter-Tanklastern für Trinkwasser in Al-Dschauf arbeitet dasSDRPY derzeit an der Unterstützung der Wasserwirtschaft im Jemen.Hier gibt es eine ganze Reihe von weiteren Projekten, wiebeispielsweise Brunnenbohrungen in den Provinzen Marib, Al-Mahra,Sokotra und Haddscha. Dazu werden Wasserleitungen in den BezirkAl-Ghaydah verlegt und ein Wasserversorgungsnetz in der Stadtaufgebaut. Außerdem baut das SDRPY im Gouvernement Haddscha auf derInsel Fasht im Roten Meer derzeit eine solarbetriebeneWasseraufbereitungsanlage auf und hat für die Provinz Haddscha zudemeine Tanklasterflotte für Trinkwasser bereitgestellt.Twitter: @SaudiDRPYFacebook: https://www.facebook.com/SaudiDRPYENYouTube: https://www.youtube.com/channel/UC2T60Y_ZB9ta5PLRaCJbZ4QLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/saudi-reconstructions-program-in-yemen/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2507911-1&h=1071948071&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2507911-1%26h%3D3579579371%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fsaudi-reconstructions-program-in-yemen%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fsaudi-reconstructions-program-in-yemen%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fsaudi-reconstructions-program-in-yemen%2F)Instagram: https://www.instagram.com/saudidrpy/?hl=enFoto - https://mma.prnewswire.com/media/928593/Al_Jawf_Water_Tankers_Announcement.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/928594/Al_Jawf_Water_Tankers.jpgPressekontakt:Pressekontakt: media@sdrpy.gov.saOriginal-Content von: The Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen, übermittelt durch news aktuell