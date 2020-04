Washtec nimmt Ausblick zurück und überprüft Dividende

Weitere Suchergebnisse zu "WashTec":

AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Augsburger Waschanlagenhersteller Washtec nimmt seinen Ausblick zurück.



Das liege zum einen an den Unsicherheiten durch das Coronavirus, zum anderen an der Entwicklung des Auftragseingangs für das zweite Quartal, teilte der SDax -Konzern am Freitag in Augsburg mit. Den Dividendenvorschlag werde Washtech überprüfen, hieß es weiter.

Washtec leidet seit geraumer Zeit unter Problemen im Großkundengeschäft. Der Betriebsgewinn war 2019, also längst vor der Corona-Krise, um fast 30 Prozent eingebrochen. Im laufenden Jahr sollte es leicht aufwärts gehen, hatte das Unternehmen ursprünglich in Aussicht gestellt. Die Hauptversammlung hatte Washtec schon abgesagt./fba/jha/