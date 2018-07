Washtec: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "WashTec":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Washtec, die im Segment "Industriemaschinen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 26.07.2018, 14:22 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 70,1 EUR.Washtec haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 30,8 und liegt mit 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Machinery) von 35,48. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Washtec auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

