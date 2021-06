Washington Vicinity Motor bestätigt Unterstützung des US-Bundesstaats Washington durch einen staatlichen Zuschuss für die Elektrifizierung des Verkehrs

Quelle: IRW Press

Vicinity Motor Affirms State of Washington Support for Transit Electrification with State Grant

Das Unternehmen erhält eine Beihilfe in Höhe von $ 300.000 im Rahmen des Strategic Reserve Fund (SRF) des Handelsministeriums des US-Bundesstaats Washington für wirtschaftliche Entwicklung

VANCOUVER, BC – 7. Juni 2021 – Vicinity Motor Corp. (TSXV: VMC) (OTCQX: BUSXF) (FRA: 6LG) („Vicinity Motor" oder das „Unternehmen") (vormals Grande