'Washington Post': Hitzewelle zeigt Auswirkungen des Klimawandels

WASHINGTON (dpa-AFX) - Zu der extremen Hitzewelle und den Bränden im westlichen Kanada und im Nordwesten der USA schreibt die "Washington Post" am Freitag:

"Die ideale Anzahl, wie oft ein 84 Jahre alter Hitzerekord in einer Woche gebrochen werden sollte, ist Null, nicht drei und mehr.



Aber das hat uns der Klimawandel beschert. Und wir wussten, dass es so kommen würde. [...] Die jahrelangen düsteren Warnungen vor dem Klimawandel und seinen Auswirkungen mögen einige von uns an die erschreckende Vorstellung eines Lebens auf einem Planeten gewöhnt haben, der durch menschliches Handeln so tiefgreifend verändert wurde, dass er für unser Überleben zunehmend unwirtlich wird.

Aber die vergangenen Tage haben Millionen von uns daran erinnert, wie das in der Praxis aussieht. [...] Es ist verlockend, aufzugeben. Die Aufgaben, die vor uns liegen, sind entmutigend, und einige der Folgen unserer schwerfälligen, unzureichenden Klimamaßnahmen lassen sich nicht mehr verhindern. Aber Nihilismus hilft wenigen von uns, während Hoffnung und Taten vielen helfen werden."/alz/DP/mis