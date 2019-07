Washington Federal: Alles unter Kontrolle?

Washington Federal weist am 19.07.2019, 05:03 Uhr einen Kurs von 35.15 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,31 Prozent und liegt damit 0,48 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Thrifts & Hypothekenfinanzierung, 2,79). Die Washington Federal-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Washington Federal-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (34,5 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -0.75 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 34,76 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Washington Federal eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Washington Federal-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 30,26 USD mit dem aktuellen Kurs (34,76 USD), ergibt sich eine Abweichung von +14.87 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 33,27 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4.48 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Washington Federal ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.