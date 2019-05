"Wash it Better, Love it Longer" / Lenor lädt Modefans zur Initiative #30wears ein (FOTO)

Kopenhagen, Schwalbach (ots) -Forschungsergebnisse von Lenor zeigen, dass die meisten MenschenKleidungsstücke weniger als 10-mal tragen, bevor sie aussortiertwerden. Das soll die #30wears Challenge nun ändern.Beim Copenhagen Fashion Summit hat Procter & Gamble mit der MarkeLenor die #30wears Challenge angekündigt. Dabei werden Modefans dazueingeladen, dem Aufruf "Wash it Better, Love it Longer" zu folgen,und Kleidungsstücke länger zu tragen. Hintergrund der Initiative ist,dass schon eine um 10 % verlängerte Lebensdauer von Kleidungsstückendie Auswirkungen auf die Umwelt deutlich verringert. Im Einzelnenkönnten so jedes Jahr rund 3 Mio. Tonnen CO2 sowie 150 Mio. LiterWasser in Europa eingespart werden.Verbesserte Waschpraktiken, wie die "Long Live Fashion Formula",die kürzere Waschgänge bei niedriger Temperatur unter Verwendungqualitativ hochwertiger Waschmittel und Weichspüler ermöglicht,können die Lebensdauer von Kleidungsstücken bis um das Vierfacheverlängern. Gleichzeitig werden die Auswirkungen auf die Umwelt, diemit dem Erwerb neuer Kleidungsstücke verbunden sind, reduziert. Dieneue Initiative richtet die Aufmerksamkeit darauf, Kleidungsstückelänger zu tragen, bevor sie weggeworfen werden. Das spart Geld undschont die Umwelt.Eine von Lenor in Auftrag gegebene Studie hat gezeigt, dass zwarüber die Hälfte aller Deutschen (51 %) plant, ihr zuletzt gekauftesKleidungsstück mehr als 30-mal zu tragen, in Wirklichkeit aber fastein Drittel (31 %) Kleidung wegwirft, die weniger als zehnmalgetragen wurde. Mehr als 70 % gaben an, Kleidung hauptsächlichwegzuwerfen, weil sie ihre Form verloren hat, verblasst ist oderverwaschen aussieht - dabei kann die Lebensdauer von Kleidung durcheine bessere Pflege deutlich verlängert werden. Lenor hat sich zumZiel gesetzt, einen nachhaltigeren Umgang mit Mode zu fördern und dasBewusstsein für Pflege und Umweltschutz beim Waschen zu schaffen.Bert Wouters, Global Vice President Fabric Enhancers bei Procter &Gamble, sagt dazu: "Aufbauend auf unserer 'Long Live FashionFormula', die die Lebensdauer von Kleidung um ein Vierfachesverlängert, freut sich Lenor besonders, die Initiative 'Wash itBetter, Love it Longer' mit der #30wears Challenge zu unterstützen.Wir machen das, weil wir echte Veränderungen bewirken wollen - durchdie positiven Auswirkungen, die ein besseres Waschverhalten auf dieLebensdauer von Kleidung haben kann." Mit der Unterstützung der "Washit Better, Love it Longer"-Initiative und der #30wears Challengeteilt Lenor die Ambitionen, eine neue weltweite Bewegung ins Rollenzu bringen, die von einer Gruppe von Online-Mode-Influencern inverschiedenen Ländern angeführt wird. Diese Influencer werden einLieblingsstück aus ihrer Garderobe auswählen und es ganz bewusstmindestens 30-mal tragen, während sie der "Long Live Fashion Formula"folgen, um die Lebensdauer ihres Kleidungsstücks zu verlängern. IhreErfahrungen werden sie in den sozialen Medien teilen, um andere zuinspirieren.Virginie Helias, Chief Sustainability Officer bei Procter &Gamble, erklärt: "Das 'Wash it Better, Love it Longer'-Programm vonLenor ist ein großartiges Beispiel dafür, wie Marken einverantwortungsbewusstes Konsumverhalten bewirken und fördern können.Wir bringen damit die kürzlich bekanntgegebenen Markenkriterienunserer Agenda "Ambition 2030" zum Leben. Dank dieses Rahmenwerkskönnen unsere führenden Marken die fünf Milliarden Menschen, die wirjeden Tag erreichen, zu einem nachhaltigen Lebensstil bewegen."Kleidungsstücke länger zu behalten und zu tragen, hat einenweitreichenden positiven Einfluss, auch über die mit derModeproduktion verbundenen ökologischen Einsparungen hinaus. Hierzuwird P&G in Kürze die Ergebnisse einer wissenschaftlichenForschungsarbeit (https://rlsd.co/p/1MM_RA) veröffentlichen.Hinweise an RedakteureP&G hat die Initiative zur Verlängerung der Lebensdauer vonKleidungsstücken von Downy und Lenor im Rahmen des P&GNachhaltigkeitsprogramms Ambition 2030 ins Leben gerufen. DieAmbition 2030 beschreibt die übergreifenden Nachhaltigkeitsziele desUnternehmens.In der von Lenor in Auftrag gegebenen Studie wurde im Mai 2019 einQuerschnitt von 1.000 Menschen pro Land zwischen 18 und 44 Jahren inden USA, in UK, in Deutschland, Frankreich, China und Kanada zu ihrerEinstellung hinsichtlich der Lebensdauer von Kleidung befragt.Laut Waste and Resources Action Programme (WRAP) hat Mode denviertgrößten Einfluss auf die Umwelt nach Wohnungsbau, Transport undLebensmitteln. Eine Verlängerung des aktiven Lebens der Hälfte allerKleidungsstücke allein im Vereinigten Königreich könnte 8 %Kohlenstoff, 10 % Wasser und 4 % Abfall pro Tonne einsparen. DasWaschen und die Pflege von Kleidung sind für ein Drittel derCO2-Bilanz von Mode verantwortlich, und mehr als 25% der getragenenKleidung landet im Hausmüll.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welteines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen undführenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®,Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®,Head&Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®,Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unterwww.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.Über den Copenhagen Fashion SummitSeit dem ersten Event in 2009, hat sich der Copenhagen FashionSummit als das weltweit führende Business-Event zu Nachhaltigkeit inder Mode etabliert. 