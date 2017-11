WashTec: Starkes Wachstum!

Weitere Suchergebnisse zu "WashTec":

Liebe Leser,

letzte Woche bewegte WashTec die Gemüter der Anleger und Jens Gravenkötter hat sich in einer Analyse einmal genauer angeschaut, was es derzeit bei dem Unternehmen und dessen Aktie so Neues gibt. Folgendes hat er berichtet:

Das Unternehmen! 2000 durch den Zusammenschluss von California Kleindienst und der Wesumat AG gegründet, ist WashTec heute führender Anbieter in mehr als 70 Ländern von Fahrzeugwaschanlagen für Pkws, Nutzfahrzeuge und Schienenfahrzeuge.

Die Entwicklung! Das Geschäft lohnt sich für WashTec, denn laut der Zahlen zum 1. Halbjahr ist der Umsatz um 24,1% auf 209,9 Mio. € angestiegen. In Europa gab es ein Wachstum von +18,6%, in Nordamerika um +75,4%. Unter anderem der Bereich Maschinen und Service hat sich mit +25,3% hervorragend entwickelt und das operative Ergebnis (EBIT) wurde um 61,3% auf 25,0 Mio. € erhöht. Der Gewinn stieg um 62,5% auf 1,30 € je Aktie. Wegen der Dividendenausschüttung hat sich die Eigenkapitalquote auf 33,0% verringert und der Cashflow ist auf 7,5 Mio. € gesunken. Auch wurden in diesem Jahr hohe Steuerzahlungen geleistet. Ohne diese Sondereffekte ist der Mittelzufluss um 12,2% angestiegen.

Der Ausblick! Hierzulande sollen die lokalen Vertriebs- und Serviceniederlassungen aufgelöst und am Hauptsitz in Augsburg konzentriert werden, um Prozesse zu optimieren. Für das Gesamtjahr wird ein Umsatzwachstum auf mindestens 420 Mio. € und eine EBIT-Rendite von über 12% erwartet.

Wie wird es bei dem Unternehmen nun weitergehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.