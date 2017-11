WashTec: Starkes Wachstum!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Während früher das Auto mit der Hand gewaschen wurde, übernimmt das heute die moderne Technik von WashTec. Dass damit gutes Geld zu verdienen ist, untermauern die Ergebnisse zum 1. Halbjahr. Der Umsatz stieg um 24,1% auf 209,9 Mio. €. Regional resultierte der Anstieg aus der positiven Entwicklung in Europa (+18,6%) und dem starken Wachstum in Nordamerika (+75,4%). Dabei hat sich in Nordamerika besonders das Großkundengeschäft hervorragend entwickelt.

Überzeugt hat der Bereich Maschinen und Service (+25,3%), aber auch die anderen Bereiche entwickelten sich positiv. Das operative Ergebnis (EBIT) konnte WashTec um 61,3% auf 25,0 Mio. € erhöhen. Unterm Strich stieg der Gewinn um 62,5% auf 1,30 € je Aktie.

Die Bilanz von WashTec ist unverändert solide

Die Eigenkapitalquote verringerte sich nur aufgrund der Dividendenausschüttung auf 33,0%. Der Cashflow sank auf 7,5 Mio. €. Dabei ist zu beachten, dass in diesem Jahr hohe Steuerzahlungen auf die Ergebnisse der Vorjahre geleistet wurden. Bereinigt um diese Sondereffekte stieg der Mittelzufluss um 12,2%. In Deutschland werden die lokalen Vertriebs- und Serviceniederlassungen aufgelöst und am Hauptsitz in Augsburg konzentriert.

Mit dieser Maßnahme werden Prozesse bereinigt und optimiert, um so die Kunden noch besser und flexibler bedienen zu können. Nachdem der Auftragsbestand deutlich über dem Niveau des Vorjahres lag, strebt WashTec im Gesamtjahr ein Umsatzwachstum auf mindestens 420 Mio. € sowie eine EBIT-Rendite von über 12% an.

Unternehmensporträt

WashTec wurde im Jahr 2000 durch den Zusammenschluss von California Kleindienst und der Wesumat AG gegründet. Heute ist das Unternehmen ein führender Anbieter von Fahrzeugwaschanlagen für Pkws, Nutzfahrzeuge und Schienenfahrzeuge. Portalanlagen, Waschstraßensysteme und SB-Waschplätze bilden die Angebotspalette im Pkw- und Nutzfahrzeugbereich. WashTec ist in mehr als 70 Ländern aktiv.

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.