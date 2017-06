WashTec: Long-Investoren kaufen weiter zu!

Weitere Suchergebnisse zu "WashTec":

WashTec konnte in den zurückliegenden Handelstagen weiter aufsatteln. Die Aktie hat allein in den letzten beiden Wochen ein Plus von annähernd 6 % erzielt. Damit wurde der Kurszuwachs seit Jahresanfang auf 43 % vergrößert. Vor diesem Hintergrund sei WashTec aus Sicht von Charttechnikern wie auch von technischen Analysten massiv im Aufwärtstrend und dürfe sich auf weitere Kursgewinne freuen. Das Alllzeithoch bei 71,01 Euro, das unlängst erreicht wurde, dürfte nicht allzu lange Bestand haben. Kursziel seien vielmehr Notierungen von 80 Euro und mehr.

Bankanalysten: Verhaltene Zustimmung

Demgegenüber sind die Analysten aus den Bankhäusern bei ihren Einschätzungen derzeit zurückhaltender. 40 % der Experten verorten den Titel auf der „Kaufliste“, 60 % der Experten wollen zumindest „Halten“. Demgegenüber „verkauft“ aktuell niemand die Aktie von Washtec.

Grundlage für weiter steigende Kurse ist aus Sicht technischer Analysten zudem der breite Aufwärtstrend. In allen zeitlich bedeutenden Dimensionen befinden sich die Kurse über dem jeweiligen gleitenden Kursdurchschnitt. Dabei ist auch der Abstand zu diesen Signalen mächtig. Allein auf den GD200 verfügt WashTec über ein Polster von 33 %. Die Stärke und die Breite sollten der Aktie demnach zu neuen Tops verhelfen.

WashTec befindet sich eindeutig im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.