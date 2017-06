WashTec: Auf Wachstumskurs!

Weitere Suchergebnisse zu "WashTec":

Liebe Leser,

2016 hat WashTec dank eines weltweit anziehenden Geschäfts den Gewinn um etwa 1/4 auf 30,6 Mio. € gesteigert. Der Umsatz legte um 9,4% auf 373 Mio. € zu. Auf dieser Basis plant der Konzern weitere Zuwächse; sowohl beim Ergebnis als auch beim Umsatz. Letzterer soll 2017 die Schwelle von 400 Mio. € übertreffen.

Die Grundlagen dafür bietet der deutlich über Vorjahr liegende Auftrags-Bestand. WashTec hat weltweit rund 35.000 Anlagen installiert, in denen täglich mehr als 2 Mio. Fahrzeuge gewaschen werden.

Die Firma verdient auch nach dem Bau einer neuen Anlage, inzwischen aber auch am Verkauf von Wasch-Chemie. Das Kerngeschäft macht der Konzern v. a. in Europa.

Da versteht es sich von selbst, dass in Deutschland und Frankreich auch die Produktion der Anlagen stattfindet. Über 80% des Umsatzes haben die Augsburger vor der eigenen Haustür gemacht. Ähnlich wie in Osteuropa will das Unternehmen auch jenseits des Atlantiks seinen Marktanteil ausbauen.

Weil der Konzern längst global denkt, sehen wir eine große Chance in der weltweiten Expansion: wachsende Skalen-Effekte bei Beschaffung und Produktion. Die Folge ist eine Steigerung der Marge. WashTec machte sich mit zahlreichen Innovationen wie der Erfindung der Portal-Waschanlage oder beim digitalen Fortschritt einen Namen.

Für Dividenden-Freunde ist der Reinigungs-Experte wie eine sichere Bank

Bis einschließlich des Jahres 2018 erwarten wir eine Ausschüttungsquote von 90%.

Die großzügige Dividenden-Politik kann sich das Unternehmen leisten ohne den Ausbau der Marktposition zu gefährden.

Unternehmens-Porträt

WashTec wurde im Jahr 2000 durch den Zusammenschluss von California Kleindienst und der Wesumat AG gegründet.

Heute ist der Konzern ein führender Anbieter von Fahrzeug-Waschanlagen für PKW, Nutz- und Schienen-Fahrzeuge.

Portal-Anlagen, Waschstraßen-Systeme und SB-Waschplätze bilden die Angebots-Palette im PKW- und Nutzfahrzeug-Bereich.

WashTec ist in mehr als 70 Ländern aktiv.

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.