Waschen, wienern, wedeln - so pflegen die Deutschen ihre Autos (FOTO)

Saarbrücken (ots) -Wie lieb und teuer sind den Deutschen ihre Autos wirklich? Einmöglicher Gradmesser dafür lässt sich in den Waschstraßen bundesweitbeobachten. 41 Prozent der deutschen Autofahrer pflegen das eigeneFahrzeug sehr regelmäßig mindestens einmal im Monat, während andereda weniger enthusiastisch sind - das zeigt eine repräsentative forsaStudie mit aktuellen Erkenntnissen über das Autowaschverhalten derbefragten deutschen Autofahrer.Die aktuelle Studie "Einstellungen zum eigenen Auto" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt, demDirektversicherer der Generali in Deutschland, befasst sich u. a.damit, wie und wie oft die deutschen Autofahrer ihre Autos waschen.Demnach besucht mit 41 Prozent mehr als ein Drittel derUmfrageteilnehmer mindestens einmal im Monat eine Waschanlage,immerhin 32 Prozent der deutschen Autos bekommen einmal im Quartaleine gründliche Außenreinigung. Für 21 Prozent der Befragten hat dieAußenpflege ihres Fahrzeugs geringere Priorität: Sie waschen es nurein oder zweimal im Jahr.Ähnliche Studienergebnisse ergaben sich auch für dieInnenreinigung. 42 Prozent der befragten Autofahrer säubern Sitze,Böden & Co. mindestens einmal pro Monat, weitere 31 Prozent wischenund saugen ihre Fahrerkabine einmal im Quartal. Echte Putzfans sindselten: Nur 3 Prozent der Autofahrer widmen sich jede Woche demInnenraum ihres Fahrzeugs.VON BASIS BIS PREMIUMAuch die Frage nach dem "Wie" beantwortet die Studie imZusammenhang mit dem Waschverhalten der deutschen Autofahrer. Dabeientscheidet sich eine Mehrheit der Umfrageteilnehmer, nämlich 39Prozent, für ein Pflegeprogramm der mittleren Qualität, z. B mitHochdruckvorwäsche, Felgenreinigung, Waschen, Glanzspülung undTrocknen. Für ein Drittel der deutschen Autofahrer reicht dasBasis-Programm, während für 25 Prozent nur die Premium-Variante mitIntensivschaum, Unterbodenwäsche, Lackschutz bzw. Wachs gut genug istfür das eigene Fahrzeug. Trotzdem schauen sie dabei auf die Kosten:Für immerhin 76 Prozent der befragten Teilnehmer überschreiten diejährlichen Ausgaben für die Autowäsche einen Betrag von 100 Euronicht. Lediglich vier Prozent lassen sich die Wagenpflege im Jahr 200Euro und mehr kosten.PFLEGE DIENT DEM WERTERHALTDabei hat die regelmäßige Pflege des Autos nicht nur optischeVorteile. Die Autowäsche hilft auch dabei, Lackschäden durchhartnäckige Verschmutzungen oder Streusalz und daraus eventuellentstehende Roststellen zu vermeiden, wodurch auch der Wert desFahrzeugs erhalten bleibt. Zudem weiß Kfz-Versicherungsexperte FrankBärnhof: "Kleine Steinschläge können immer mal passieren und stelleneine Schwachstelle in der Windschutzscheibe dar, die beim nächstenMal leicht reißen kann. Wenn man den kleinen Schaden aber auf einersauberen Scheibe rechtzeitig erkennt, ist er mit wenig Aufwandreparierbar."Wenn Sie detaillierte Informationen zu der forsa-Studie"Einstellungen zum eigenen Auto" benötigen, wenden Sie sich gerne anden Pressekontakt. Alles Wissenswerte über denKfz-Versicherungsschutz von CosmosDirekt gibt es unterwww.cosmosdirekt.de/kfz-versicherung/ratgeber-kfz-versicherung/.#autoliebe