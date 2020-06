Stuttgart (ots) - "Preiswert, nützlich, gut? Trocknen und Bügeln" am Dienstag, 23. Juni 2020, 21 bis 21:45 Uhr, im SWR Fernsehen und in der ARD MediathekFrische Wäsche soll weich und glatt im Schrank liegen. Doch oft ist sie steif, kratzig oder knittrig. Wie können Textilien mit wenig Aufwand gepflegt werden? "Preiswert, nützlich, gut" findet heraus, welche Wäschetrockner die beste Leistung erbringen und wie das Aufhängen auf Leine oder Wäscheständer schnell und einfach gelingt. Optimieren moderne Bügeleisen oder Dampfglätter das Bügeln? SWR Moderatorin Hendrike Brenninkmeyer prüft mit Expert*innen, welche Geräte und welches Zubehör nötig sind, um Wäsche unaufwändig zu pflegen. "Preiswert, nützlich, gut?" am Dienstag, 23. Juni 2020 ab 21 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek unter http://www.ardmediathek.de/ard/search/marktcheck ."Preiswert, nützlich, gut?"Qualität, Nachhaltigkeit, Alltagstauglichkeit und ein seriöses Preis-Leistungs-Verhältnis von Investitionen in Haus und Haushalt stehen im Mittelpunkt der Reihe "Preiswert, nützlich, gut?"ARD Mediathek : Die Sendung ist nach der Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek verfügbar unter ardmediathek.de/ard/search/marktcheck oder unter http://www.SWR.de/marktcheck .Außerdem auf YouTube unter youtube.com/marktcheck.Fotos bei ARD-foto.deInformationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/preiswert-nuetzlich-gut-trocknenNewsletter "SWR vernetzt" unter http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterPressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4630516OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell