Was zum Teufel ist los mit den Marihuana-Aktien?

Weitere Suchergebnisse zu "Canopy Growth Corporation":

Im Moment gibt es nur wenige Branchen, die schneller und konsequenter wachsen als legales Cannabis. Die Schätzungen des Cannabis-Forschungsunternehmens ArcView in Zusammenarbeit mit BDS Analytics gehen davon aus, dass der Umsatz in Nordamerika bis 2021 um durchschnittlich 28 % pro Jahr steigen wird, was zu einem Umsatz von fast 25 Milliarden US-Dollar führen wird. In einem Jahrzehnt könnten wir einen Jahresumsatz von rund 47 Milliarden US-Dollar erzielen. Die Branche blüht buchstäblich vor den Augen der Investoren.

Wir haben auch eine klare und prägnante Verschiebung in der Art und Weise erlebt, wie die Öffentlichkeit Marihuana sieht – zumindest innerhalb der Vereinigten Staaten. Im vergangenen Jahr fanden fünf nationale Umfragen – CBS News, Gallup, Fox News, Pew Research Center und die unabhängige Quinnipiac University – starke Unterstützung für die Legalisierung, die zwischen 59 % und 64 % lag. Quinnipiacs Umfrage ergab auch eine überwältigende Unterstützung gegenüber medizinischem Cannabis, wobei 94 % der Befragten für eine Legalisierung waren, verglichen mit nur 4 %, die dagegen waren.

Bei solchen Zahlen ist es kein Wunder, dass die Pot-Aktien in den Jahren 2016 und 2017 praktisch nicht mehr aufzuhalten waren. Viele der größten Cannabisaktien hatten über 1.000 % über den Zeitraum von zwei Jahren bis Anfang 2018 zugelegt.

Was läuft nur falsch mit den Pot-Aktien?

Aber 2018 war etwas nicht in Ordnung. Obwohl der North American Marijuana Index am 23. Januar 2018 einen Höchststand von 363,31 erreichte, hat er bis Montag, 9. April 2018, 39 % seines Wertes verloren. Das letzte Mal, dass der Index so niedrig war, war am Freitag vor Weihnachten. Wenn die Cannabisindustrie so ein beeindruckendes Wachstum und die Unterstützung der Verbraucher hinter sich hat, was zum Teufel ist dann mit den Marihuana-Aktien los? Die Antwort ist wahrscheinlich ein Zusammenspiel der folgenden sechs Faktoren.

1. Kanada verschiebt das Einführungsdatum für das Freizeit-Marihuana

Das erste Problem, auf das wir stoßen, ist, dass Kanadas erwartete Legalisierung von Freizeit-Cannabis einen Haken hat. Es ist nicht so, dass die Gesetzgeber den Cannabis Act (offizielles Gesetz C-45) im Juni nicht in Kraft setzen werden, sondern dass die Infrastruktur in ausgewählten Provinzen Zeit braucht, um darauf vorzubereiten.

Im Moment ist eine Abstimmung im Senat für den 7. Juni geplant, mit der großen Wahrscheinlichkeit, dass der Cannabis Act bald danach in Kraft treten wird. Die Provinzen hatten jedoch um zusätzliche acht bis zwölf Wochen nach der Zulassung gebeten, um Cannabis von den Anbauern in die zugelassenen Apotheken zu bringen. Dies und die Notwendigkeit, die Regulierung umzusetzen, führten dazu, dass der erwartete Starttermin im Juli 2018 auf August oder September verschoben wurde.

Auf lange Sicht ändert das nichts an der Cannabisindustrie und schadet wahrscheinlich auch nicht den Pot-Aktien. Aber aufgrund der hohen Volatilität der Marihuana-Aktien veranlasste diese Verzögerung einige Investoren, ihre Aktien zu verkaufen.

2. Sorgen um das Überangebot

Als nächstes wächst die Sorge, dass die Kapazitätserweiterung unter den kanadischen Anbauern zu einer epischen Flut vom Marihuana führen wird, die die Preise pro Gramm Cannabis nach unten drücken und die Margen zerstören wird.

Derzeit gibt es in Kanada mehr als 90 lizenzierte Anbauer, und diese Zahl wird voraussichtlich nur noch steigen. Viele dieser Anbaubetriebe nutzen jedes verfügbare Kapital und nutzen Buy-Deal-Angebote, um zusätzliches Kapital zu beschaffen, um ihre Wachstumskapazitäten zu erweitern. Sechs der größten Hersteller – Canopy Growth Corp (WKN:A140QA), Aurora Cannabis (WKN:A12GS7), Aphria, MedReleaf, OrganiGram Holdings und Hydropthecary Corp. – sollen bis 2020 rund 1,17 Millionen Kilogramm Cannabis pro Jahr erzeugen.

Dennoch wird der jährliche Inlandsbedarf in Kanada auf 800.000 Kilogramm geschätzt. Wenn wir die anderen lizenzierten Anbauer hinzuzählen, könnten wir 1,8 bis 2 Millionen Kilogramm Jahresproduktion oder vielleicht 1 Million Kilo Überangebot im Inland sehen.

Es ist möglich, dass das Überangebot in andere Länder exportiert wird, die medizinisches Cannabis legalisiert haben. Aber es ist unklar, ob diese Länder das auch aufnehmen können. Bis wir eine bessere Vorstellung davon bekommen, wie Angebot und Nachfrage aussehen werden, könnten die Pot-Aktien in Schwierigkeiten geraten.

3. Jeff Sessions hat ein Machtwort gesprochen

Drittens waren die Investoren mit den Eskapaden des US-Generalstaatsanwalts Jeff Sessions nicht allzu zufrieden. Letztes Jahr hat Sessions, der ein starker Gegner des Marihuanas ist, erbeten, dass die Rohrabacher-Farr-Bestimmung widerrufen wird. Dieses ist die Gesetzgebung, die die medizinischen Marihuana-Unternehmen vor der Verfolgung durch die Strafvollzugsbehörden geschützt hat. Sessions hat es jedoch nicht geschafft, dieses Regelwerk aufzuheben.

Allerdings war er erfolgreich bei der Aufhebung der Cole-Memos am 4. Januar 2018. Das Cole-Memo, geschrieben vom ehemaligen stellvertretenden Generalstaatsanwalt James Cole, skizzierte eine Reihe von losen Regeln, denen die Staaten, in denen Marihuana legalisiert ist, folgen müssen, um sie vor der Bundesregierung zu schützen.

Diese Regeln schlossen ein, Jugendliche vom Pot fernzuhalten, sowie Cannabis innerhalb der Staatsgrenzen zu halten. Die Aufhebung des Cole-Memos ebnet den Weg für Staatsanwälte, nach eigenem Ermessen Klagen gegen Einzelpersonen und/oder Unternehmen zu erheben, die gegen das Gesetz über kontrollierte Substanzen verstoßen.

In Wirklichkeit hat Sessions damit sichergestellt, dass Kanada praktisch keinen Zugang zum US-Markt bekommt, und die Investoren sind offensichtlich nicht glücklich, dass die US-Marihuanaindustrie jetzt in einer rechtlichen Grauzone gefangen ist.

4. Verwässerung

Ein weiteres ernstes Problem bei Cannabis-Aktien ist die Verwässerung der Aktionäre. Wie bereits erwähnt, zielen die Marihuana-Hersteller in Kanada darauf ab, ihre Kapazitäten so schnell wie möglich zu erweitern. Leider verlieren die meisten dieser Unternehmen immer noch Geld, und selbst wenn sie profitabel sind, generieren sie nur ein paar Millionen US-Dollar an jährlichem Cashflow.

Um Dutzende von Millionen US-Dollar für die Expansionsprojekte zu erhalten, haben sich die kanadischen Anbauer an Buy-Deal-Angebote gehalten. Dabei handelt es sich um Geschäfte, die es börsennotierten kanadischen Unternehmen ermöglichen, Stammaktien, Wandelschuldverschreibungen, Optionsscheine und/oder Optionen zu verkaufen.

Die gute Nachricht ist, dass es mehr als genug Investoren gegeben hat, um scheinbar jedes Projekt zu finanzieren. Der Nachteil ist, dass diese Kapitalerhöhungen entweder sofort oder innerhalb weniger Monate oder Jahre erfolgen und die Anzahl der ausstehenden Aktien eines Unternehmens stark ansteigen lassen. Das macht bestehende Aktien weniger knapp, weil es sie verwässert. Zudem wird es für ein Unternehmen deutlich schwieriger, einen aussagekräftigen Gewinn zu erzielen, da der Jahresüberschuss durch eine immer größere Anzahl ausstehender Aktien geteilt wird.

Zum Beispiel hat Aurora Cannabis die an der kanadischen Börse notierten ausstehenden Aktien in weniger als vier Jahren um mehr als 2.900 % auf fast 490 Millionen Aktien gesteigert. Schlimmer noch, das Unternehmen ist noch nicht fertig damit. Die Übernahme von CanniMed Therapeutics durch Aurora war eine Cash&Stock-Übernahme, die zu noch mehr Wandelschuldverschreibungen und Optionen führt, die noch nicht in die Zahl der ausstehenden Aktien einbezogen wurden.

5. Fundamentale Fragen

Ein fünfter Grund zur Sorge ist, dass die Marihuana-Aktien möglicherweise nicht so viel Geld erzeugen, wie die Investoren erwarten. Abgesehen von den Überangebotssorgen, die die Margen ruinieren könnten, und den Auswirkungen der Verwässerung, die den Gewinn pro Aktie belasten könnten, sind die meisten Cannabisunternehmen zu sehr damit beschäftigt, die eigenen Kapazitäten zu erweitern und jeden Cent, den sie haben, in Innovationen zu reinvestieren – also ist die Rendite nicht wirklich im Bild.

Wenn die sprichwörtliche grüne Flagge in Kanada in diesem Sommer weht, werden die meisten Pot-Aktien Geld verlieren. Zu diesem Zeitpunkt im nächsten Jahr wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für viele wahrscheinlich um ein Vielfaches höher sein als das durchschnittliche KGV für den breiteren Aktienmarkt, auch wenn einige Geld verdienen könnten. Mit anderen Worten, selbst wenn man die Tatsache berücksichtigt, dass dies eine Wachstumsbranche ist, sehen die Pot-Aktien grundsätzlich nicht so toll aus.

Canopy Growth Corp. beispielsweise, die Pot-Aktie mit der größten Marktkapitalisierung, verfügt über einen beispiellosen Vertriebskanal und könnte nach Fertigstellung der Gewächshäuser in British Columbia leicht über 300.000 Kilogramm Jahresproduktion verfügen. Aber weil das Unternehmen so viel in die Expansion und die Vertriebskanäle investiert, könnte das Unternehmen bis 2020 keinen Gewinn erwirtschaften. Sind die Investoren bereit, eine kräftige Prämie auf Canopy zu zahlen, wenn es noch zwei Jahre von den ersten Gewinnen entfernt ist? Da bin ich mir nicht so sicher.

6. Normale Gewinnmitnahmen und steuerliche Verkäufe

Schließlich gibt es immer die Möglichkeit, dass die jüngste Schwäche der Marihuana-Aktien das Ergebnis normaler Gewinnmitnahmen und steuerlicher Verkäufe sein könnte. Lass uns nicht vergessen, dass viele dieser Aktien in den letzten zwei Jahren ihren Kurs um vierstellige Prozentzahlen erhöht haben. Daher sind Gewinnmitnahmen in einer Industrie, die noch viel Geld verliert, keine schlechte Idee.

Darüber hinaus kann es zwei Vorteile bringen, diese Gewinne jetzt zu realisieren. Erstens werden die Kapitalgewinne der Investoren für ein weiteres Jahr hinausgeschoben. Zweitens – zumindest für die US-Investoren – kann die Verabschiedung des Tax Cuts and Jobs Act dazu führen, dass die Kapitalertragssteuer auf kurzfristige Anlagen (die weniger als 365 Tage gehalten werden) reduziert wird.

Unabhängig von der genauen Argumentation geht es den Marihuana-Aktien nicht gut im Augenblick, und das ist etwas, was Investoren im Auge behalten sollten.

So nimmst du die Finanzen eines Unternehmens richtig auseinander Bist du nicht sicher, wie du die Bilanz eines Unternehmens richtig analysierst? Dann solltest du dir eine Kopie unseres Sonderberichts "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" schnappen, in dem dir Analyst Bernd Schmid genau zeigt, wie du das professionell machen kannst - und einige böse Überraschungen vermeidest. Klick einfach hier, um in diesen kostenlosen Sonderbericht zu einsteigen.



The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und wurde am 13.04.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.