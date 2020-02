Was zeichnet eine Premium Vermögensverwaltung aus - sind es Kreativität, Erfahrung, flexible Auszahlung?

München (ots) - Viele Sparer und Kleinanleger trauern den Tagen nach, in denenmit Sparbuch oder Festgeldkonto ansehnliche Zinserträge zu erzielen waren unddiese Finanzprodukte somit die einzigen waren, mit denen sie sich jemalsauseinandersetzen mussten. Doch diese Zeiten sind längst Geschichte: Imaktuellen Niedrigzinsumfeld bringen konventionelle Spareinlagen nicht nur keinenennenswerten Erträge mehr, unter Berücksichtigung der Inflation verliert dasangelegte Ersparte sogar an Kaufkraft.Um diesem negativen Realzins zu entkommen, sind anspruchsvollere Anlagelösungenvonnöten, die jedoch häufig die Möglichkeiten und das Fachwissen des kleinenPrivatanlegers übersteigen. Eine Betreuung vom Profi kann in diesem Zusammenhangein gangbarer Ausweg sein. Lange Zeit waren die Anlagestrategien professionellerVermögensverwalter ausschließlich einer überaus gut situierten Klientelvorbehalten, welche mit deren Hilfe ihren Wohlstand sichern und mehren konnten.Heute stehen diese professionellen Vermögensstrategien auch Privatanlegernoffen. Doch was genau zeichnet eine Premium Vermögensverwaltung aus?Vermögensverwaltung: Mit Premium-Produkten am Vermögensaufbau arbeitenIn dauerhaften Niedrigzinsphasen ist ein rentierliches Investment mitklassischen Festzinsanlagen nicht mehr zu realisieren. Um unter den geändertenMarktbedingungen Rendite zu erzielen, arbeitet eine professionelleVermögensverwaltung mit Premium-Finanzprodukten, die sich aller am Kapitalmarktbietenden Chancen bedienen. Neben klassischen Aktieninvestments kommen hierbeispielsweise Anlagen in Rohstoffe wie etwa Gold, Rohöl oder Agrarerzeugnisseinfrage. Gute Erfahrungen in Form von attraktiven Premium-Renditen habenVermögensverwaltungen in der jüngsten Vergangenheit auch mit PrivateEquity-Investments erzielt. Dabei kommen zur Absicherung des Anlagevermögensmitunter unterschiedliche Hedgefonds-Strategien zum Einsatz. Der entscheidendeVorteil für Privatanleger: Durch die Vermögensverwaltung gewinnen sie Zugang zuattraktiven und zeitgemäßen Anlageformen, über die Kleininvestoren und Sparer inder Regel nicht verfügen.Mit einer Premium Vermögensverwaltung strategisch investieren und VermögenaufbauenZu einem besonders wichtigen Charakteristikum einer Vermögensverwaltung mitPremium-Dienstleistungsspektrum gehört, dass sie keine Standardlösungenanbietet. Vielmehr zählt die strukturierte, professionelle Planung derKapitalanlage unter Berücksichtigung der ganz eigenen Voraussetzungen desjeweiligen Kunden zu den zentralen Leistungen. Eine derart individuellentwickelte Anlagestrategie bezieht wichtige Dimensionen wie etwa diepersönlichen Renditeziele und den zur Verfügung stehenden Anlagehorizont ebensomit ein wie das jeweilige Risikoprofil. Die Strukturierung des Portfoliosrichtet sich kompromisslos nach den Vorgaben des Kunden: Einige Investmentseignen sich ausschließlich für risikoaffine Anleger, andere wiederum verlangeneine längerfristige Haltedauer, um sich erfolgreich entwickeln zu können. DieseAspekte muss die Assetauswahl im individuellen Depot widerspiegeln.Erfahrung macht die Premiumklasse bei der Vermögensverwaltung ausDank der verstärkten Nachfrage auch von Privatanlegern finden sichVermögensverwaltungen längst nicht mehr nur in Städten wie München, in denensich die Reichen und Schönen tummeln. Ein Merkmal, mit dem sich eineVermögensverwaltung aus dem Premiumsegment von der Vielzahl an Anbietern abhebt,ist die langjährige Erfahrung an den Finanzmärkten. Auf der Grundlage dieserPraxis auf dem Finanzparkett verfügt ein derartiger Finanzdienstleister über dieerforderliche Fachkenntnis, um das Vermögen seiner Kunden durch alle Marktphasenhindurch sicher zu betreuen und jenseits vom Auf und Ab der Märkte solideRenditen zu erwirtschaften.Premium Vermögensverwaltung heißt: Frei wählbarer Auszahlungs-Modus der RenditeInsbesondere im Bereich der Fonds-Investments kommt dem Thema derunterschiedlichen Auszahlungs-Modi eine entscheidende Bedeutung zu. EineVermögensverwaltung der Premiumklasse ermittelt auch hier die für den jeweiligenKunden und seine Anlageziele optimale Variante und bezieht individuelle Wünschebei der Auswahl der Fondsprodukte mit ein. Die Handhabung der Erträge stellt beiInvestmentfonds eines der zentralen Unterscheidungsmerkmale dar: Nicht seltenwerden mehrere Varianten des gleichen Fonds angeboten, die lediglich im Hinblickauf die Dividendenzahlung voneinander abweichen.Grundsätzlich werden ausschüttende und wiederanlegende (sogenanntethesaurierende) Anteilsklassen unterschieden. Während ausschüttende Fonds ihreerwirtschafteten Erlöse in regelmäßigen Abständen (beispielsweise jährlich oderquartalsweise) an die Anleger auszahlen, werden die Erlöse bei thesaurierendenFonds einbehalten und unmittelbar in das Fondsvermögen reinvestiert.Die direkte Wiederanlage geht mit einigen Vorzügen einher, so profitierenAnleger etwa von geringeren Transaktionskosten gegenüber der Neuanlage derErträge. Zudem bringt das automatische Re-Investment aufgrund desZinseszinseffekts einen nicht zu vernachlässigenden Renditevorteil. Jedochkönnen Anleger bei thesaurierenden Fonds nicht frei über die Gewinne ihresFondsinvestments verfügen. 