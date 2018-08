Hamburg (ots) - Selbstkritik fällt Journalisten bisweilen schwer,doch Investigativ-Journalist Hans Leyendecker schaut kritisch aufsein Lebenswerk. "Das, was ich früher so großartig fand - wenn jemandzurücktrat aufgrund einer Geschichte -, das finde ich heute gar nichtmehr großartig", sagt Leyendecker dem NDR Medienmagazin "Zapp"(Mittwoch, 8. August, 23.20 Uhr im NDR Fernsehen). Er habe im Laufeder Zeit ein distanziertes Verhältnis zu sich gefunden, etwa zuseiner Berichterstattung für den "Spiegel" über den einstigenMinisterpräsidenten Lothar Späth. "Das war von der Sache her okay.Aber die Form würde ich heute nicht mehr machen", sagt Leyendecker."Da sind schon einige Punkte, wo ich mit mir selbst auch nicht mehrso zurechtkomme, wie ich gewesen bin."Leyendecker hatte zunächst für den "Spiegel" diverse Skandaleenthüllt, darunter die Affäre um die Parteispenden desFlick-Konzerns, aber auch die "Traumschiff-Reisen" des CDU-PolitikersSpäth, der sich von Industriellen einladen ließ und 1991 unter derLast der öffentlichen Kritik zurücktrat. Seit 1997 recherchiertLeyendecker für die "Süddeutsche Zeitung". In München hat er einInvestigativ-Ressort aufgebaut, die Leitung 2016 aber an NicolasRichter abgegeben. Seitdem schreibt Leyendecker nur noch sporadischfür die SZ."Ich war ein Hai beim 'Spiegel'. Ich war nicht nett, andere warenauch nicht nett und wir haben uns gekloppt und gestritten. Das habeich bei der 'Süddeutschen' nie erlebt", so der Journalist über diebeiden Häuser. Seine fast 19 Jahre beim "Spiegel" seien zwar "einetolle Zeit" gewesen. Ihm habe aber der Wechsel zur SZ "unheimlich gutgetan". Leyendecker sagt nach 21 Jahren SZ: "Es ist für mich einGlück, dass ich hier gelandet bin." Bei der Ausbildung desNachwuchses habe er Volontären anfangs vor allem erzählt, wie sie anbrisante Unterlagen kommen. "Heute gebe ich mehr Tipps darüber, wieman anständig bleibt."Inzwischen organisiert der 69-Jährige als Präsident denEvangelischen Kirchentag 2019 in Dortmund. "Die Angst, es zuverbocken, ist seit der ersten Stunde da", sagt Leyendecker. "Wennder Kirchentag nicht so wird, weil du selbst nicht reichst, das wärefür mich schon eine riesige Enttäuschung. Deshalb laufe ich die ganzeZeit." Für Dortmund will er "Klarheit" als Akzent setzen: "Wir wollendie Probleme unserer zerrissenen, gespaltenen Gesellschaft deutlichbenennen - auch mit Leuten, die sagen, man darf ja in dieser Republiknicht mehr sagen, wie es wirklich ist. Dann müssen andere mit ihnenstreiten und diskutieren."Der Film ist ab sofort unter www.NDR.de/zapp zu finden.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalf PleßmannTel: 040-4156-2333http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell