Was würdest du mit 1 Million machen?

Was würdest du für eine Million tun? Nun, eine dumme Reihe von Fragen, die Buzzfeed im Jahr 2018 stellte, ergab, dass 15 % der Befragten einen Monat lang in der Kanalisation leben würden und 67 % würden sich für das Geld durch einen rattenverseuchten Müllsack wühlen.

Glücklicherweise werden nur wenige von uns jemals solche Dinge tun müssen. Einige werden tatsächlich einfach 1 Million in einem Glücksfall erhalten. Wenn du plötzlich eine Millionen erhalten würdest, was würdest du damit tun? Werfen wir einen genaueren Blick auf das, was viele Amerikaner sagten, was sie tun würden, zusammen mit ein paar Tipps, wie du realistischerweise 1 Millionen zusammensparen könntest – ohne einen Geldregen.

Die Schwab 2019 Modern Wealth Survey fragte, was sie mit 1 Million machen würden, und hier sind die Ergebnisse.

21 %: Sparen

Etwa ein Fünftel der Befragten sagte, dass sie das Geld sparen würden. Das ist eine ausgezeichnete Sache – vor allem, wenn du nicht schon einen Notfallfonds hast.

Die meisten von uns brauchen einen solchen Fonds, der die Lebenshaltungskosten für drei bis sechs Monate abdecken kann – wenn nicht sogar etwas mehr. Ein Arbeitsplatzverlust kann jederzeit passieren, ebenso wie ein kostspieliger gesundheitlicher Rückschlag oder sogar eine teure Reparatur, die plötzlich für dein Auto oder dein Zuhause benötigt wird. Stelle sicher, dass du genug Geld hast, um ein Dach über dem Kopf, Essen auf dem Tisch, bezahlte Steuern, Strom und so weiter zu haben.

Wahrscheinlich musst du aber nicht die ganze Million in einen Notfallfonds stecken. Einen großen Teil davon in den Ruhestandsfonds zu stecken, ist auch eine erstklassige Idee.

23 %: Investieren

Etwa ein Viertel der Befragten gaben an, dass sie das Geld investieren würden, was eines der effektivsten Dinge ist, die man damit machen kann – denn je mehr Geld man hat, desto mehr kann wachsen. Hier eine Tabelle, die zeigt, was du mit der Zeit anhäufen kannst, indem du jedes Jahr sinnvolle Summen sparst:

8 % Wachstum für 5000 USD investiert pro Jahr 10.000 USD investiert pro Jahr 15.000 USD investiert pro Jahr 10 Jahre 78.227 USD 156.455 USD 234.682 15 Jahre 146.621 USD 293.243 USD 439.864 20 Jahre 247.115 USD 494.229 USD 741.344 25 Jahre 394.772 USD 789.544 USD 1.2 Mio. USD 30 Jahre 611.729 USD 1,2 Mio. USD 1.8 Mio. USD

QUELLE: BERECHNUNGEN DES AUTORS.

Das ist großartig, aber wenn du plötzlich eine Million hättest – oder auch nur die Hälfte davon – sieh dir an, wie sie mit der Zeit wachsen könnte:

8 % Wachstum für Eine einmalige Investition von 500.000 USD Eine einmalige Investition von 1 Million USD 10 Jahre 1,1 Mio. USD 2,2 Mio. USD 15 Jahre 1,6 Mio. USD 3,2 Mio. USD 20 Jahre 2,3 Mio. USD 4,7 Mio. USD 25 Jahre 3,4 Mio. USD 6,8 Mio. USD 30 Jahre 5,0 Mio. USD 10,1 Mio. USD

QUELLE: BERECHNUNGEN DES AUTORS.

Es ist viel einfacher, wirklich reich zu werden, wenn man mit viel Geld anfängt. Trotzdem, lass die erste Tabelle dich daran erinnern, was du ohne jeglichen Geldregen erreichen könntest – nur mit etwas Entschlossenheit. Es ist schwer, den Aktienmarkt zu schlagen, wenn man langfristigen Reichtum aufzubauen will. (Tipp: Die Verwendung von Indexfonds ist der einfachste Weg und für die meisten von uns perfekt).

28 %: Schulden zurückzahlen

Mehr als ein Viertel der Befragten gaben an, dass sie ihren Millionengewinn dazu nutzen würden, ihre Schulden zu begleichen, und mit einer Million sollten die meisten Menschen mit Schulden in der Lage sein, alles zu begleichen. Das ist ein sehr kluger Schachzug und wohl die beste Verwendung deines Geldes, wenn du hoch verzinste Schulden hast, wie zum Beispiel die von Kreditkarten.

Beachte auch, dass du keinen Geldsegen brauchst, um dich von deinen Schulden zu befreien, selbst wenn du viele tausend US-Dollar schuldest. Es gibt eine Reihe wirksamer Strategien, wie z. B. mehr Geld verdienen, weniger ausgeben, Schulden konsolidieren, die Schulden mit dem höchsten Zinssatz als erstes angehen und Guthabenübertragungskarten verwenden.

54 %: Das Geld ausgeben – für ein Haus, ein Auto oder eine Reise

Schließlich gaben mehr als die Hälfte der Befragten an, dass sie das Geld ausgeben würden – für ein Haus, ein Auto und/oder Reisen. Das sind tolle Verwendungsmöglichkeiten für einen Glücksfall, aber nur, wenn man die folgenden Dinge schon hat:

Keine hochverzinsten Schulden

Ein Notfallfonds mit Ausgaben für drei bis sechs Monate

Ruhestandskonten, die dir das zu geben, was du im Ruhestand brauchst.

Ausreichendes Vermögen, um andere wichtige finanzielle Ziele zu erreichen, wie z. B. College-Ausbildung

Eine Million ist eine Menge Geld, also kannst du es vielleicht benutzen, um einen Haufen der oben genannten Dinge anzugehen – aus den Schulden herauskommen, einen Notfallfonds einrichten, eine Menge davon für deine Zukunft investieren, und dann… vielleicht eine Anzahlung für ein neues Haus leisten, ein neues Auto kaufen und eine große Reise machen!

Dieser Artikel wurde von Selena Maranjian auf Englisch verfasst und am 04.07.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

