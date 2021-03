Was würde Warren Buffett tun, wenn er in deiner Situation wäre?

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway B":

Wer so erfolgreich investieren möchte wie Warren Buffett, kann sich eine Frage stellen: Was würde das Orakel von Omaha tun, wenn es in deiner Situation wäre? Mit dieser Frage kann man durchaus durch die Augen des erfolgreichen Investors auf Aktien und Märkte blicken.

Dabei wird man zwei Dinge feststellen: Zum einen, dass Warren Buffett seinem Ansatz treu bleiben würde. Sowie zum anderen, dass es einen gewaltigen Unterschied zwischen deinem Ansatz und dem des Orakels von Omaha gibt. Beide Dinge sollen uns heute etwas näher beschäftigen.

Warren Buffett in deiner Situation

Grundsätzlich gilt, dass Warren Buffett natürlich das tun würde, was er auch jetzt bereits als Investor bei Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) macht: Er würde nach den besten Unternehmen zu einem guten Preis Ausschau halten. Lass uns das im Folgenden noch ein wenig näher ausführen.

Warren Buffett besitzt einen klaren Ansatz: Er sucht nach Möglichkeiten, die einen soliden freien Cashflow besitzen, nicht zu teuer sind und langfristig orientiert ein starkes Renditepotenzial aufweisen. Wobei das Orakel von Omaha selten versucht, die Zukunft zu handeln. Der aktuelle Erfolg und potenzielle Wettbewerbsvorteile sind das, worauf er abzielt.

Zugegebenermaßen findet man solche günstigen Aktien oder Unternehmen eher selten. Das führt dazu, dass Warren Buffett inzwischen auf andere, risikoreichere Investitionsmöglichkeiten übergegangen ist. Seine Wette auf den Ölmarkt können wir in diesen Kontext beispielsweise einordnen. Der Starinvestor spekuliert darauf, dass die Nachfrage nach dem schwarzen Gold sich erholt, sowie, dass das Angebot nicht zu stark steigt. Wenn die These aufgeht, kann das natürlich Rendite bedeuten.

Die wichtigste Erkenntnis ist jedoch, dass Warren Buffett seinem Ansatz treu bleiben würde: Das Investieren in unternehmensorientierte, langfristige Chancen aus seinem Circle of Competence ist im Vordergrund. Etwas, das du ebenfalls tun kannst.

Es gibt einen Unterschied

Zwischen deiner Situation und der von Warren Buffett gibt es jedoch einen sehr bedeutenden Unterschied. Diesen kannst du nutzen, um womöglich mehrere Chancen zu identifizieren. Vielleicht kannst du dir bereits denken, was es ist: Es hängt schließlich mit der Größe deines Portfolios zusammen, das vermutlich nicht ganz mit dem des Orakels von Omaha mithalten kann.

Da Warren Buffett inzwischen aufgrund der Größe von Berkshire Hathaway lediglich in Large-Caps investieren kann, besitzt du einen Vorteil. Du kannst auch in kleine und mittelgroße Unternehmen investieren und hier langfristig orientiert nach einem soliden Renditepotenzial Ausschau halten.

Das ist vermutlich, was Warren Buffett jetzt tun würde, wenn er in deiner Situation wäre: Er würde die Chance nutzen, dass er nicht direkt mehrere Milliarden US-Dollar für ein ausreichendes Renditepotenzial verwenden muss. Ein Vorteil, auf den du vielleicht bauen solltest.

