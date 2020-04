Was würde Warren Buffett bei diesem Börsencrash kaufen?

Warren Buffett ist einer der größten Investoren aller Zeiten. Er hat für sich und seine Investoren von den letzten 60 Jahren durch den Kauf und Verkauf von Aktien ein Vermögen verdient.

Buffett war deshalb so erfolgreich, weil er bereit war zu kaufen, als andere Investoren Angst hatten.

Warren Buffetts Anlagestrategie lässt sich tatsächlich mit einem seiner berühmtesten Zitate zusammenfassen: “Wir versuchen einfach, ängstlich zu sein, wenn andere gierig sind, und nur dann gierig zu sein, wenn andere ängstlich sind”.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Buffett die Volatilität in den letzten Wochen ausgenutzt hat. Die Frage ist, welche Unternehmen er bei dem Marktcrash gekauft hat.

Warren Buffetts Lieblingsunternehmen

Wir können die Ratschläge, die Warren Buffett in der Vergangenheit erteilt hat, nutzen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, welche Art von Unternehmen er in letzter Zeit vielleicht gekauft hat.

Wir wissen zum Beispiel, dass Buffett den Konsumgüterriesen Kraft Heinz mag. Kraft hat in der Vergangenheit versucht, Unilever zu kaufen, was ein Zeichen dafür sein könnte, dass Warren Buffett diese Art von Unternehmen unterstützen würde.

Neben Unilever besteht auch eine gute Chance, dass Buffett an Reckitt Benckiser interessiert sein könnte. Diese beiden Unternehmen haben ähnliche Züge.

Zu den anderen Unternehmen, die Warren Buffett interessieren könnten, gehört auch der Bankengigant Lloyds. Seit der Finanzkrise hat Buffett Dutzende Milliarden US-Dollar ausgegeben, um seinen Bestand an Bankaktien zu erhöhen. Er mag Banken, die gut kapitalisiert sind und gute Renditen auf Sachwerte erzielen.

Nach den jüngsten Quartalsberichten liegt die Eigenkapitalquote von Lloyds im mittleren Zehnerbereich und damit weit über dem Minimum. Das Unternehmen hat auch eine der höchsten Renditen europäischer Banken gemeldet. Die Tatsache, dass die Bank auf dem richtigen Weg war, in diesem Jahr eine hohe einstellige Dividendenrendite zu erzielen, zeugt ebenfalls von der Qualität.

Seit den 1980er Jahren ist Coca-Cola eine Hauptstütze von Buffetts Portfolio. Ein ähnliches Unternehmen für britische Investoren könnten Britvic oder Fevertree sein. Beide Unternehmen haben einen guten Ruf und ein ausgezeichnetes Portfolio von Verbrauchermarken.

Warren Buffett mag Unternehmen, die einen hohen Bekanntheitsgrad bei den Kunden haben. Als eine der bekanntesten Mixermarken im Vereinigten Königreich erfüllt Fevertree dieses Kriterium mit Sicherheit.

Das Fazit

Diese Unternehmen geben uns eine Vorstellung von der Art von Unternehmen, die Warren Buffett im gegenwärtigen Marktcrash kaufen könnte. Er kauft gerne hochprofitable Unternehmen, die einen eindeutigen Wettbewerbsvorteil haben, zu niedrigen Preisen.

In der Regel verfügen diese Unternehmen über erstklassige Kennzahlen. In letzter Zeit hat der Börsencrash diese Aktien jedoch abstürzen lassen.

Auch wenn es schwierig sein mag, auf “Kaufen” zu klicken, wenn die Aussicht auf weitere Marktrückgänge am Horizont besteht, könnte es jetzt an der Zeit sein, Warren Buffetts Rat zu befolgen. Es könnte ein hervorragender Zeitpunkt sein, um gierig zu sein, während andere Investoren ängstlich sind und diese ausgezeichneten Unternehmen zu niedrigen Preisen gehandelt werden.

