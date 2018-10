Was wünschen sich blinde und sehbehinderte Berufstätige?

Berlin (ots) - Menschen mit Seheinschränkung stoßen imArbeitsleben auf eine Vielzahl von Problemen. Das zeigen dieAntworten auf eine Umfrage unter blinden und sehbehinderten Menschen,die anlässlich des Internationalen Tages des weißen Stockes von derInitiative "Woche des Sehens" durchgeführt wurde."Schön wäre, wenn man einfach wie jeder andere seine Arbeit tunkönnte", bringt es einer der Befragten auf den Punkt. Hauptproblemsind Mängel in der Barrierefreiheit. Die Präsentation, bei der es vonBildern, Grafiken und Organigrammen nur so wimmelt, und der dazupassende Referent der gedankenlos auf Tortendiagramme zeigt und allesnur mit "hier, hier und hier" begleitet, ist ein Beispiel. Dieschlecht beleuchtete Speisekarte in der Kantine, der Kaffeeautomatmit Touchscreen oder die schwer erkennbare Glastür, an der man sicheine blutige Nase holt, sind weitere. Die Liste ist endlos und vollerunnötiger Barrieren, die teilweise mit sehr wenig Aufwand beseitigtwerden könnten.Aber auch die Barrieren in den Köpfen machen den Betroffenen zuschaffen: "Ich möchte nicht immer abwarten müssen, bis manentschieden hat, ob ich etwas bewältigen kann oder nicht." Blinde undsehbehinderte Arbeitnehmer werden häufig als ein Problem gesehen, dases zu lösen gilt; es mangelt an Vertrauen in ihr Können und ihreFähigkeiten. In vielen Zuschriften wünschen blinde und sehbehinderteArbeitnehmer sich Offenheit gegenüber Kollegen mit einerEinschränkung wie auch mehr Respekt und Anerkennung.Ein Gutteil der Probleme, die wirklich gelöst werden müssen, istamtsgemacht - und unnötig. Wer blind oder sehbehindert ist, hatAnspruch auf eine Ausstattung des Arbeitsplatzes mit entsprechendenHilfsmitteln und eine Arbeitsassistenz - aber der Weg dahin ist langund der bürokratische Aufwand immens. In aller Regel sitzt man amersten Arbeitstag und auch die ersten Wochen und Monate ohne dieseUnterstützung da. Zuständigkeiten sind nicht geregelt, Anträge drehenunnötige Schleifen und unbedingt Notwendiges wird willkürlichabgelehnt, so dass zeitraubende Widerspruchsverfahren nötig sind. Undall das während der Probezeit, in der man sich ja eigentlichbesonders intensiv mit seinem neuen Job beschäftigen möchte.Bitte mehr Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, bitte mehrVerständnis und Verantwortungsbewusstsein bei den Vorgesetzten, bittebessere Rahmenbedingungen ... Die Liste ließe sich beliebig langfortsetzen. Die zehn am häufigsten genannten Wünsche blinder undsehbehinderter Berufstätiger finden Sie unterwww.woche-des-sehens.de/berufsleben.15. Oktober: Internationaler Tag des weißen StockesIm Jahr 1964 wurde vom US-Kongress eine Resolution in Kraftgesetzt, die den 15. Oktober zum White Cane Safety Day (übersetztungefähr: "Verkehrssicherheitstag des weißen Stockes") erklärte. Mitseiner umgehenden Proklamation unterstützte der damalige Präsidentder Vereinigten Staaten, Lyndon B. Johnson, das Streben blinderMenschen nach mehr Selbstständigkeit.Der Tag des weißen Stockes entwickelte sich schnell zum weltweitenAktionstag der blinden Menschen. Seit dem Jahr 2002 ist der 15.Oktober in Deutschland zugleich der Abschlusstag der Woche desSehens.Nach deutschem Recht ist ein Mensch blind, wenn er auf dem bessersehenden Auge selbst mit Brille oder Kontaktlinsen nicht mehr als 2Prozent von dem sieht, was ein Mensch mit normaler Sehkraft erkennt.Wenn man weniger als 5 Prozent sieht, gilt man als hochgradigsehbehindert. Auch viele hochgradig sehbehinderte Menschen sind aufden weißen Stock angewiesen. Mehr Informationen unterwww.weisser-stock.deWeitere Angebote zum ThemaDer Film "Nicht sehend - nicht blind. Sehbehinderte Menschen imBeruf" zeigt sowohl die Schwierigkeiten als auch die vielenMöglichkeiten auf, die Betroffene im Berufsleben haben(www.woche-des-sehens.de/filme).Die Resolution "Arbeitswelt im Umbruch" des Deutschen Blinden- undSehbehindertenverbandes finden Sie unterwww.dbsv.org/resolution/vbt-2018-res-arbeit.htmlPressebilder zum Thema "Blind und sehbehindert im Beruf" unterwww.woche-des-sehens.de/infothek/presse/bildmaterial/ im OrdnerHighlight-Bilder.8.-15. Oktober: Woche des SehensDie Woche des Sehens findet 2018 bereits zum siebzehnten Malstatt. 