"Was wollen wissen - Die Radioshow mit Fettes Brot" geht in die neue Staffel / Start: Dienstag, 3. Dezember, 22.00 Uhr, N-JOY und Bremen Vier

Hamburg (ots) - Wie pflanzen sich Meerjungfrauen fort? Warum sagt man eigentlichPopel? Und beschleunigen Windkraftanlagen die Erdrotation? Solchekurios-absurden Fragen der Hörerinnen und Hörer beantwortet die Hamburger BandFettes Brot in ihrer schrägen Ratgeber-Radioshow "Was wollen wissen" bei N-JOYund Bremen Vier. Am 3. Dezember startet die 6. Staffel der Sendung, die 2019 fürden Deutschen Radiopreis in der Kategorie "Beste Sendung" nominiert war. Undauch wenn König Boris, Dokter Renz und Björn Beton zwar nicht alles wissen,haben sie auf jeden Fall auf alles eine humorvolle Antwort. Moderiert wird dieSendung von Anne Raddatz.Die neue Staffel von "Was wollen wissen - Die Radioshow mit Fettes Brot" läuftvom 3. Dezember an jeden Dienstagabend ab 22.00 Uhr live bei N-JOY und aufBremen Vier und wird zusätzlich als Podcast on demand im Netz ausgespielt. Überdie Apps von N-JOY und Bremen Vier sowie Facebook und Twitter und können dieHörerinnen und Hörer ihre Fragen in die Sendung schicken - wer besonders mutigist, kann seine Frage natürlich auch direkt live per Telefon in der Radiosendungstellen.Die Band Fettes Brot wurde 1992 gegründet und steht für eine einzigartigeMischung aus deutschsprachigem Hiphop, Rap, Soul und Pop. Ihren ersten großenErfolg feierte sie mit der Single "Nordisch by Nature". Es folgten Hits wie"Jein", "Schwule Mädchen", "Emanuela" und "Für immer immer". Fettes Brot wurdemit zahlreichen Auszeichnungen geehrt.Weitere Infos unter: www.n-joy.de und www.radiobremen.de/bremenvierSo können sich Hörerinnen und Hörer an der Live-Sendung beteiligen:App: N-JOY App und Bremen Vier App (iOS & Android)Mail: studio@n-joy.de und bremenvier@radiobremen.de.Facebook: www.facebook.com/njoy.de undhttps://www.facebook.com/BremenVierTwitter-Hashtag: #waswollenwissenTelefon: 08000-11 77 66