Was wird Canopy Growth mit 3,7 Mrd. US-Dollar in bar anstellen?

Noch vor wenigen Jahren galt die Marihuana-Industrie in weiten Teilen Nordamerikas und der Welt als tabu. Aber bis heute haben mehr als 40 Länder weltweit medizinisches Cannabis auf die eine oder andere Weise legalisiert, wobei Kanada das erste Industrieland der Welt war, das im vergangenen Oktober dieses Jahres Freizeit-Cannabis legalisiert hat. Innerhalb der USA, wo Marihuana nach wie vor eine illegale Substanz auf Bundesebene ist, haben 33 Staaten beschlossen, die Pflanze für medizinische Zwecke zu legalisieren. Die Unterstützung der Legalisierung in der Öffentlichkeit, war höher als jemals zuvor.

Marihuana hat sich zu einem generationenübergreifenden Begriff entwickelt, denn die Investoren wollen dieses Wachstum nicht verpassen.

Canopy Growth befindet sich in der Pole Position im Cannabis Bereich.

An der Spitze der Kosten der Branche steht Canopy Growth (WKN:A140QA), das einzige große, reine Cannabis-Unternehmen.

Canopy hat viele Vorteile, darunter 5,6 Mio. Quadratfuß Anbaufläche. Das sollt es dem Unternehmen ermöglichen, mehr als 500.000 kg Cannabis bei maximaler Kapazität zu produzieren. Erstklassiger Vertrieb auf dem gesamten Markt sowie eine gesunde Präsenz im Ausland schaden ebenfalls nicht.

Die größte Hilfe war, die Investition von 4 Mrd. US-Dollar, die es vom Corona- und Modelo-Bierproduzenten Constellation Brands (WKN:871918) erhalten hat. Die im November abgeschlossene Beteiligung war das dritte Mal seit Oktober 2017, dass Constellation direkt oder indirekt in Canopy Growth investiert hatte. Die Aktienausgabe im Rahmen der Investitionen gab Constellation einen 37 %igen Anteil an Canopy, mit der Option, seinen Anteil auf 56 % zu erhöhen,

Inklusive einiger Übernahmen Ende 2018 und normaler Betriebskosten beendete Canopy Growth das Jahr 2018 (das Kalenderjahr, ist nicht das Geschäftsjahr von Canopy) mit liquiden Mitteln und marktgängigen Wertpapieren in Höhe von fast 3,7 Mrd. US-Dollar.

So wird Canopy seine Milliarden ausgeben

Offensichtlich wird Canopy nicht untätig rumsitzen, während sich die Cannabisindustrie entwickelt. Vielmehr kann man erwarten, dass das Unternehmen dieses Geld auf verschiedene Weise einsetzt.

Eintritt in den US-Markt

Oberste Priorität von Canopy Growth ist der Einstieg in den US-Markt, aber wie Co-CEO Bruce Linton in der Vergangenheit bereits gesagt hat, wird sein Unternehmen nicht in Länder gehen, in denen Cannabis verboten ist.

Anstatt sich auf die Cannabisproduktion zu konzentrieren, konzentriert man sich auf Hanfprodukte auf Cannabidiolbasis (CBD), die seit der Verabschiedung der Farm Bill legal sind. CBD ist das nicht-psychotoxische Cannabinoid, das am besten für seine medizinischen Vorteile bekannt ist.

Mitte Januar erhielt das Unternehmen vom Staat New York eine Hanferzeugungs- und Verarbeitungslizenz. Canopy kündigte seine Absicht an, zwischen 100 und 150 Mio. US-Dollar für die Entwicklung einer Hanfverarbeitungsanlage im Süden des Staates New York auszugeben.

Da CBD aus Hanf einen höheren Preis als getrocknete Cannabisblüten hat, sind CBD-haltige Produkte oft sehr margenstark und werden von den Herstellern favorisiert.

Canopy Growth erhielt eine New Yorker Hanfproduktions- und Verarbeitungslizenz, und erwarb im November das Hanfforschungsunternehmen ebbu brands, welches ein reichhaltiges Portfolio an geistigem Eigentum einbrachte, und kündigte letzte Woche an, dass es AgriNext USA kauft, um neue Märkte außerhalb des Staates New York zu erschließen.

Obwohl der Hanfmarkt im Vergleich zum Cannabismarkt in den USA deutlich kleiner ist, erlaubt er es Canopy dennoch, einen Fuß in die Tür dieses Marktes zu bekommen und Beziehungen aufzubauen, die nützlich sind, wenn die US-Bundesregierung ihre Einstellung zu Cannabis ändert.

Internationale Expansion

Wie bei den meisten Markenunternehmen können wir erwarten, dass Canopy großen Wert darauflegt, weiter in Überseemärkte vorzudringen. Da mehr als 40 Länder den Zugang zu medizinischem Marihuana legalisiert haben, bietet sich für Canopy Growth die Möglichkeit, seine Einnahmequelle aus geografischer Sicht zu auszuweiten.

Canopy Growth muss sich nicht nur auf die Ausweitung seiner Einnahmequellen konzentrieren, sondern sich auch auf ein kommendes Überangebot von Cannabis im Heimatmarkt Kanada vorbereiten. Health Canada hat bereits 159 Lizenzen und Genehmigungen erteilt und hat über mehr als 800 zusätzliche Lizenzanträge (hauptsächlich für den Anbau). Der kanadische Markt wird nicht in der Lage sein, diese vielen Produzent zu unterstützen, was wahrscheinlich zu einem Überangebot an Trockenblumen innerhalb der nächsten zwei Jahre führen wird. Daher könnten die Anbaubetriebe Probleme bekommen, weil die Preise für getrocknetes Cannabis pro Gramm fallen werden.

Canopy Growth hat gute Arbeit geleistet und mehr als ein Dutzend Märkte erschlossen. Diese Überseemärkte werden als Absatzmärkte dienen, in denen das Unternehmen das Überangebot im Inland abbauen kann. Zwischen Skaleneffekten und den internationalen Märkten sollte Canopy in der Lage sein, bei einem starken Rückgang der Pro-Gramm-Cannabispreise trotzdem profitabel zu arbeiten.

Produktentwicklung und Markenaufbau

Die Investoren können auch erwarten, dass Canopy Growth seine 3,7 Mrd. US-Dollar in bar einsetzt, um seine Produktlinie auszuweiten und seine bestehenden Marken zu stärken.

Wie bereits erwähnt, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass getrocknete Cannabisblüten in naher Zukunft im Überfluss vorhanden sein werden. Das bedeutet, dass Canopy einen Anreiz erhält, sein Produktportfolio, um margenstärkere alternative Produkte zu erweitern.

Angenommen Constellation Brands und Canopy Growth, arbeiten an mit Cannabis infundierten Getränken, die in Kanada bis Oktober dieses Jahres legal sein sollen.

Canopy arbeitet bereits seit mehr als zwei Jahren an einem kalorienfreien, haltbaren und skalierbaren Getränkemodell. Die Ergänzung der bestehenden Arbeit durch Constellation Brands ist nur das Tüpfelchen auf dem i.

Zusätzlich hat das Unternehmen ein wachsendes Portfolio an geistigem Eigentum und Patenten, von denen einige erworben wurden, als es im November ebbu kaufte.

Was das Branding betrifft, so hat Canopy Growth mit Tweed bereits die bekannteste Cannabismarke des Landes. Aber das bedeutet nicht, dass es damit schon getan ist. Das Unternehmen wird Kapital in die Vermarktung neuer Freizeitprodukte reinvestieren, um die Kundenbindung zu verstärken.

Übernahmen

Unabhängig davon, ob Canopy Growth eine Beteiligung von Constellation Brands erhalten hat oder nicht, sollte organisches Wachstum Teil seiner langfristigen Strategie werden. Nach der kürzlich erfolgten Übernahme von Hiku und Ebbu ist es ziemlich klar, dass Canopy bestrebt ist, den Markteintritt in die USA oder ins Ausland voranzutreiben. Obwohl es unmöglich ist zu wissen, welches Unternehmen Canopy als nächstes ins Visier nimmt, ist es fast sicher, dass weitere Übernahmen folgen werden.

Die große Frage, die noch zu stellen bleibt, ist, ob Canopy’s bevorstehender Kaufrausch die gewünschten Ergebnisse bringt. Nur die Zeit wird uns diese Antwort geben.

