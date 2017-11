Was wird BYD dazu sagen?

Wie heute bekannt wurde, wird Volkswagen massiv in China investieren. Im Detail ist in den kommenden sieben Jahren eine Investition in Höhe von zehn Milliarden Euro in den rasant wachsenden Markt für E-Autos in China avisiert. Dies teile Volkswagen China-Chef Jochem Heizmann am Donnerstag anlässlich der Automesse im südchinesischen Guangzhou mit. Rund 40 Fahrzeugmodelle mit...