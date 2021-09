Was, wenn die Aktie von Sea Limited plötzlich um die Hälfte korrigiert?

Die Aktie von Sea Limited (WKN: A2H5LX) ist in diesem Jahr wieder einmal sehr erfolgreich. Auch wenn sich die Anteilsscheine im Moment in einem Dip befinden, konnte die Aktie von 159 Euro auf das bisherige Kursniveau von 282 Euro zulegen. Das ist wirklich bemerkenswert und entspricht einer Plusperformance von ca. 77 % seit Jahresanfang.

Wo die Aktie von Sea Limited stehen würde, wenn sie um die Hälfte korrigiert, können wir daher recht einfach sagen: Knapp unter dem Wert, mit dem sie in das neue Börsenjahr 2021 gestartet ist. Aber was wäre im Endeffekt, wenn es dazu käme?

Mal abgesehen von gravierenden Dingen wie Betrug, Skandalen oder einem die Investitionsthese verändernden Gesamtmarkt könnte eine attraktive Gelegenheit entstehen. Riskieren wir einen Blick darauf, was Foolishe Investoren in diesem Fall wissen sollten.

Sea Limited: Minus 50 %? Günstige Chance

Sollte die Aktie von Sea Limited gemessen am heutigen Aktienkurs um die Hälfte einbrechen, könnte die Bewertung wirklich preiswert sein. Mit dem steigenden Aktienkurs hat sich schließlich auch eine Menge im Zahlenwerk des asiatischen Konzerns verändert. Südostasien als Wachstumsmarkt hat dabei gezeigt, was in ihm steckt.

So konnte Sea Limited im ersten Quartal den Umsatz um ca. 146 % auf 1,8 Mrd. US-Dollar steigern. Im zweiten Quartal hingegen lag das Wachstum bei 158 % und Erlösen in Höhe von 2,3 Mrd. US-Dollar. Wirklich bemerkenswert, wie der Tech-Akteur konsequent dreistellig weiterwächst. Wobei mit bereinigten Ergebnissen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 88 Mio. US-Dollar (Q1) und einem Verlust von 24,1 Mio. US-Dollar (Q2) insgesamt schwarze Zahlen näher kommen könnten.

E-Commerce und Gaming sind dabei weiterhin die maßgeblichen Wachstumstreiber. Sea Limited erlöste im zweiten Quartal alleine im Onlinehandel 1,2 Mrd. US-Dollar. Sowie weitere 1,0 Mrd. US-Dollar im Gaming. Ein interessantes Zahlenwerk, das sehr deutlich zeigt: Hier entstehen inzwischen Größen- und Netzwerkeffekte. Auch digitale Zahlungsdienstleistungen dürften in Zukunft zu diesem wachstumsstarken Mix noch dazukommen.

Mit Blick auf eine aktuelle Marktkapitalisierung in Höhe von 185,8 Mrd. US-Dollar stellen wir fest: Die Aktie ist weder klein noch günstig. Selbst auf Basis des zweiten Quartals liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis immerhin bei ca. 20,2. Allerdings dürfte ein Umsatzwachstum im deutlich zweistelligen bis zuletzt sogar dreistelligen Prozentbereich dieses Bewertungsmaß schnell relativieren. Wenn die Aktie um die Hälfte korrigiert, würde sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf ca. 10 vergünstigen. Möglicherweise zu preiswert.

Könnte es so weit kommen?

Die Kernfrage ist für mich daher: Könnte es überhaupt so weit kommen, dass die Aktie von Sea Limited um die Hälfte einbricht? Ja, grundsätzlich kann das gerade im Kreise von Wachstumsaktien passieren. Nachlassendes Momentum in diesem Markt oder schwächere Wachstumszahlen könnten eine gewisse Anfälligkeit besitzen.

Trotzdem sollten sich Foolishe Investoren eines fragen: Was, wenn Sea Limited so rasant weiterwächst? Dann könnte es sein, dass eine Korrektur oder ein Crash ausbleiben. Möglicherweise führt das zu der Frage, ob man nicht auch auf dem jetzigen Bewertungsmaß vielleicht investieren sollte.

Der Artikel Was, wenn die Aktie von Sea Limited plötzlich um die Hälfte korrigiert? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Vincent besitzt Aktien von Sea Limited. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Sea Limited.

Motley Fool Deutschland 2021