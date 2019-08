Was wäre wenn...? - Neues, interaktives Format zeigt, welche Maßnahmen die Verkehrswende wirklich voranbringen (AUDIO)

Potsdam (ots) -Anmoderationsvorschlag: Deutschland hat sich verpflichtet, seineTreibhausgasemissionen im Verkehrsbereich zu senken. In Zahlenausgedrückt heißt das: Bis 2030 müssen wir etwa 40 Prozent wenigerCO2 ausstoßen als 1990. Ein ziemlich hochgestecktes Ziel, das wirverfehlen werden, wenn wir nicht schnell mehr tun. Aber was? WelcheMaßnahme kann hier helfen? Mehr Elektroautos, Fahrverbote für dieInnenstädte oder ein höherer Benzinpreis? Ideen gibt es viele, aberwelche bringt den gewünschten Effekt und welche Nebeneffekte gibt es?Aufschluss soll das sogenannte "Decision Theater" geben. OliverHeinze berichtet.Sprecher: Das "Decision Theater" sind mehrere große Bildschirme ineinem abgedunkelten Raum. Zu sehen sind darauf Bilder, Grafiken oderSzenarien zu bestimmten Themen.O-Ton 1 (Jahel Mielke, 25 Sek.): "Und in unserem Fall ist dasThema 'Mobilität'. Und hierfür nutzen wir ein Computermodell, das dasVerkehrsverhalten der Bevölkerung in der Zukunft simuliert. Und dannkann man als Teilnehmer zum Beispiel Fahrverbote in den Innenstädtenoder eine Subvention von Elektroautos im Modell einführen und dannschauen, was die Maßnahme für Auswirkungen hat - zum Beispiel auf dieCO2-Emissionen oder auch auf die Nachfrage nach verschiedenenVerkehrsmitteln."Sprecher: Erklärt Jahel Mielke vom Global Climate Forum, die imRahmen des Kopernikus-Projekts Energiewende-Navigationssystem, kurzENavi, das "Decision Theater" zur Verkehrswende mitentwickelt hat.Die Ergebnisse diskutieren dann Wissenschaftler, Interessensvertreterund Politiker, denn neben den gewonnenen Erkenntnissen soll derDialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft gefördert werden.O-Ton 2 (Jahel Mielke, 18 Sek.): "Das ist gerade bei derVerkehrswende wichtig, wo es so stark auf die Verhaltensänderung derMenschen ankommt und wo so viele unterschiedliche Akteure an einemTisch sitzen. Und das 'Decision Theater' kann bei so komplexenProblemen helfen, Handlungsspielräume neu zu durchdenken oder auchunerwartete Folgen aufzeigen."Sprecher: So wurde zum Beispiel der Ausbau des Car Sharingsimuliert, um zu schauen, ob dadurch die CO2-Emissionen imVerkehrsbereich sinken.O-Ton 3 (Jahel Mielke, 13 Sek.): "Aber in unserem Modell hatte daserstmal nicht zur Folge, dass die Emissionen gesunken sind. Unteranderem, weil auch einige Menschen, die vorher Fahrräder und Bussebenutzt haben, auf solche Mietautos umsteigen."Sprecher: Simulieren kann man zum Beispiel auch die Förderung desöffentlichen Nahverkehrs, den Ausbau von Ladesäulen, derRadinfrastruktur und einen CO2-Preis im Kraftstoffbereich. Die bishereffektivste Maßnahme, um CO2 zu vermeiden, war, das Gewicht vonFahrzeugen zu begrenzen.O-Ton 4 (Jahel Mielke, 9 Sek.): "Und diese Maßnahme wirkt diesemTrend zu SUVs entgegen und sorgt damit dann für eine deutlicheReduktion der Emissionen bei Autos mit Verbrennungsmotoren."Sprecher: Wobei die Ergebnisse aber keine genauen Vorhersagen sind,sondern eher Denkanstöße, um zu sehen, welche klugen Maßnahmen manmiteinander kombinieren sollte.Abmoderationsvorschlag: Das sogenannte "Decision Theater" desGlobal Climate Forums ist ein mobiles und interaktives Dialogtool,das helfen soll, die Diskussion zwischen Wissenschaft undGesellschaft zu verbessern. Es simuliert zum Beispiel, wie sichverschiedene Maßnahmen der Verkehrswende auf den CO2-Ausstoßauswirken könnten. Das "Decision Theater" wurde im Kopernikus-ProjektENavi entwickelt. ENavi ist eins von vier Kopernikus-Projekten, diedas Bundesforschungsministerium zur Erforschung der Energiewendefördert und in dem das Potsdamer Institut für transformativeNachhaltigkeitsforschung mit 57 weiteren Partnern wie dem GlobalClimate Forum zusammenarbeitet. Wenn Sie sich das Ganze genaueranschauen wollen, finden Sie alle Infos unter kopernikus-projekte.de.Pressekontakt:Christina Camier+49 (0) 331-28822-477Christina.Camier@iass-potsdam.deOriginal-Content von: Institute for Advanced Sustainability Studies e.V. (IASS), übermittelt durch news aktuell