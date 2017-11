"Was vom Leben übrig bleibt": "ZDF.reportage" über "Haushaltsauflöser" (FOTO)

Mainz (ots) -Ob Umzug, Erbschaft oder Todesfall - Angehörige stehen meist voreiner schwierigen Aufgabe, wenn es gilt, einen Hausstand aufzulösen.Da es viele nicht ertragen, die oft erinnerungsreichen Dinge selbstwegzuwerfen, treten "die Haushaltsauflöser" in Aktion. Die"ZDF.reportage" begleitet am Sonntag, 26. November 2017, 18.00 Uhr,Entrümpler bei ihrer Arbeit und erfährt dabei, welche Geschichtensich in manchen Schubladen verstecken, kurz: "Was vom Leben übrigbleibt".Die Molitors aus Mainz sind Haushaltsauflöser, bei deren Arbeit esnicht nur darum geht, alte Möbel zu entsorgen. Der Fachbetrieb räumtoft ein ganzes Leben auf - nicht immer einfach für die Angehörigen.Herbert H. zum Beispiel blieb als einziger Verwandter zurück, alsseine Patentante starb, und erbte ein ganzes Haus samt Hausrat. Fürnahe Angehörige wird das "Ausräumen" zu einem emotionalen Rückblick:Bilder wecken Erinnerungen, jedes Möbelstück, jeder Gegenstanderzählt seine eigene Geschichte. Herbert H. suchte Unterstützung fürdiese Aufgabe. So bekommen Haushaltsauflöser oft tiefe Einblicke indas Leben des Menschen, der in der leer zu räumenden Wohnung gelebthat. Sie lösen einen kompletten Hausstand auf, der nur selten nochvon großem finanziellem Wert ist, ideell aber schwer wiegt. Was wirdweggeworfen, und welche Gegenstände eignen sich noch zum Verkauf? Wiewerden die Kosten für eine Entrümplung berechnet?Manchmal gibt es bei einer Haushaltsauflösung auch Konfliktfälle:wenn Erben sich streiten, wenn nach einer Scheidung beide Ehepartneruneins sind, wenn ein gebrechlicher Mensch in ein Pflegeheim muss undmanches zurücklassen soll. Auch da zeigt der Film von Jerome Simon,dass Fingerspitzengefühl und Vertrauen nötig sind, um diesen Job zumachen.http://reportage.zdf.de/http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfreportagePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell