"Was viele meinen, ist nicht Haltung, sondern Meinung" / Daniel Drepper über die Grenze zwischen Journalismus und Aktivismus. (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Investigativjournalist Daniel Drepper ruft Kollegen auf, Faktenund Meinungen nicht zu vermischen und Journalismus von Aktivismus zutrennen. "Mit Recherche, Dokumentation und Analyse entlarve ichMenschen, die hetzen, statt zu argumentieren - und begebe mich nichtauf ihr Niveau", sagt Drepper, Mitbegründer der gemeinnützigenRecherchezentrums Correctiv und seit 2018 Chefredakteur von BuzzFeedDeutschland. Eine rund 100-köpfige Jury der Fachzeitschrift "mediummagazin" hat ihn zum Chefredakteur des Jahres bei der Wahl zu den"Journalisten und Journalistinnen des Jahres / jdj2018" gekürt.Drepper sieht es nicht als Aufgabe von Journalisten an, aktiv denRechtspopulismus zu bekämpfen. "Denn was viele meinen, ist nichtHaltung, sondern Meinung. Und davon gibt es nicht zu wenig, davongibt es viel zu viel", antwortet Drepper auf die Frage nach Haltungund einer Grenzziehung zwischen Journalismus und Aktivismus. Erfordert Journalisten auf, immer transparent zu machen, weshalb sie zuwelchem Ergebnis kommen - und dass sie ihren Nutzern stets die"bestmögliche Version der Wahrheit" statt einer "absoluten"präsentieren sollten.Auch das Missionieren gehört für Drepper nicht zu denjournalistischen Aufgaben. "Aktivisten sind sich sicher, die Antwortzu kennen - und auch die daraus zu ziehenden Schlüsse" schreibt er."Journalistinnen stellen Fragen und versuchen, sich einer Antwort zunähern. Sie bereiten zwar oft das Feld für Veränderungen, aberzweifeln doch fast immer."Der Beitrag von Daniel Drepper ist Teil der großenGenerationendebatte in "medium magazin": In drei Folgen beantwortendort Experten und Expertinnen 30 Grundsatz-Fragen vonNachwuchsjournalisten zum Leitthema "Was hat Zukunft imJournalismus?". Neben Daniel Drepper antworteten in "medium magazin"Nr 7/2018 auch Elmar Thevessen, Kai Gniffke, Katrin Schupp, VerenaSchmitt-Roschmann, Klaus Meier, Carola Dorner, Martin Heller und MarcThomas Spahl.Weitere Themen in dieser Ausgabe u.a.: die "Journalisten undJournalistinnen des Jahres 2018", Presserechtler Gero Himmelsbachüber wichtige Medienurteile 2018, Senta Krasser über neue Wege derMitteldeutschen Zeitung, Anne Haeming über modernenVerbraucherjournalismus, Inge Seibel über gute Ideen imRegionaljournalismus, Florian Sturm über Fototrends 2018, JakobVicari über Medieninhalte ohne Inhalte und Ecken sowie HakanTanriverdi über Wege zum eigenen Datenschutz.