Was versteht man unter der Barwertmethode?

Weitere Suchergebnisse zu "Amgen":

Bei der Barwertmethode handelt es sich um einen Begriff aus der Finanzwirtschaft und wie der Name es vermuten lässt, handelt es sich um eine Methode, anhand der der so genannte Barwert berechnet werden kann. Nimmt man alternative Bezeichnungen für den Barwert zur Hand, wie zum Beispiel den Present Value oder den Gegenwartswert, erkennt man, dass die Barwertmethode den gegenwärtigen Wert von ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.