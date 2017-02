Was verbirgt sich hinter dem Angebot der MDM Group AG?

Meggen (ots) - Mit dem Nachrangdarlehen der MDM Group AGbeteiligen sich Anleger an zwei verschiedenen Investmentbereichen desUnternehmens: Zum einen am Handel mit Groß-Immobilien (zu 40%),vorrangig aus Zwangsversteigerungen, und am internationalen Handelmit Waren (zu 60%), hauptsächlich aus dem Bereich Textilien, Rest-und Sonderposten sowie Konkurswaren. Das Geschäftsmodell sieht vor,dass maximale Renditen durch günstigen Einkauf und gewinnbringendenWeiterverkauf erzielt werden. Sowohl im Bereich derImmobilienverwertung - hier liegt der Fokus auf dem günstigen Ankaufvon Urlaubsdomizilen mit Preisen weit unter Wertgutachten - als auchim Textilhandel mit dem Ziel, große Warenmenge günstig einzukaufenund über internationale Vertriebsschienen gewinnbringend zuveräußern. Das Unternehmen macht sich dabei die guten Verbindungen zurenommierten Onlinehändlern zunutze.Auf diesem Wege erreicht man in kürzester Zeit ein sehr großesKäuferpotential, welches einen schnellen Warenumschlag ermöglicht.Die Gewinnspannen liegen hierbei im Bereich zwischen 100 - 1.000 %,die Kapitalbindung ist oft kürzer als 3 Monate. Dadurch ist es demUnternehmen möglich, kurze Laufzeiten bei den Engagements fürInvestoren anzubieten. Die langjährige Erfahrung von MDM Group AG imWarenhandel garantiert eine erstklassige Rentabilität mitüberdurchschnittlicher Verzinsungen des Kapitals. Dabei legt die MDMGroup AG großen Wert auf ein ausgewogenes Rendite-Risiko-Profil.Generell bezeichnet Rendite-Risiko-Profil das Verhältnis einererwarteten Rendite zum Risiko, wobei die MDM Group über Sachwerte undWaren verfügt, die bei einer unerwarteten Negativentwicklung desoperativen Geschäftes als Sicherheit hinterlegt werden könnten. ImÜbrigen verfügt die Gesellschaft über eine sehr geringeKostenstruktur, die hohe Ausgaben für Management, Bonuszahlungen odereinen luxuriösen Fuhrpark, ausschließt. Dagegen stehen effizienteVermarktungskanäle in Verbindung mit attraktiven Handelsmargen, diesich letztendlich positiv auf die Zinsversprechen auswirken.Die Risiken eines Nachrangdarlehens sind nur dann von besondererRelevanz, wenn ein Unternehmen finanziell in Schieflage gerät undZahlungsschwierigkeiten eintreten, die bis hin zurZahlungsunfähigkeit ausufern können. Bei regulärem Geschäftsbetriebwie dem der MDM Group AG, werden Auszahlung der Zinsen sowieRückzahlung der Einlagen termingerecht durchgeführt. Das könnenGeschäftspartner und Investoren bestätigen. Die langjährigeMarktpräsenz der Firma in Verbindung mit den erstklassigeninternationalen Geschäftsverbindungen garantiert einenprofessionellen Warenhandel und die Erwirtschaftung aussichtsreicherErträge.Pressekontakt:MDM Group AGFrau Ozlem UtancRütliweg 36045 MeggenSchweizozlem@mdmgroup.chOriginal-Content von: MDM Group AG, übermittelt durch news aktuell