Leipzig (ots) - Eine aktuelle Studie der dena zeigt: Werregelmäßig über den eigenen Energiekonsum informiert wird, verbrauchtbis zu zehn Prozent weniger. Im Budget von Eigenheimbesitzern sindEnergiekosten nach der Finanzierung der größte Posten. Für 2017 sindbeispielsweise Strom-Preissteigerungen von bis zu zehn Prozentangekündigt. Eine neue App erleichtert Hausbesitzern jetzt dasSparen.Mieter, die regelmäßig über ihren Energieverbrauch informiertwurden, konnten im Rahmen einer dreijährigen Studie bis zu zehnProzent des Verbrauchs einsparen. Dies geht aus dem Abschlussberichtzum Modellvorhaben "Bewusst heizen, Kosten sparen" der DeutschenEnergie-Agentur (dena) hervor. Mit der App "Eigenheim Manager"profitieren jetzt auch Eigenheimbesitzer von diesem Effekt.Anders als Mieter haben private Hausbesitzer meist keineMessgeräte an ihren Heizkörpern, können dafür aber direkt auf ihreGas- oder Wärmemengenzähler zugreifen. Durch die integrierteZählerstandserfassung in der Smartphone-App "Eigenheim Manager" wirddie regelmäßige Verbrauchserfassung zum Kinderspiel. FotografierteZählerstände werden erkannt und in die App eingetragen. So stehen dieVerbrauchsdaten dem Eigenheimbesitzer auch ohne Smartmeter für eineautomatisierte Auswertung zur Verfügung.Der Eigenheim Manager ist eine App (Webbrowser, iOS und Android)mit der Hausbesitzer Verbrauch, Kosten, Termine und Dokumente rundums Eigenheim verwalten und optimieren. Die App ist aufwww.eigenheim-manager.de, im Google Play Store und in Apples AppStore erhältlich. Nach einer zweimonatigen Testphase kostet dieNutzung des Eigenheim Managers im Premium-Paket 29,95 Euro pro Jahr.Eine dauerhaft kostenfreie Basisversion ist ebenfalls verfügbar.Die Eigenheim Manager GmbH wurde 2016 von Leipziger Software- undImmobilienexperten ins Leben gerufen. Gründer und GeschäftsführerChristoph Klemm ist seit 1999 Unternehmer in der IT- undSoftwarebranche.