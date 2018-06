Mainz (ots) -Dröhnende Motoren, quietschende Reifen, aggressive Fahrer: InKoblenz wird spät abends und vor allem an Wochenenden die Neustadtzur Rennstrecke. Mit hochgetunten Boliden vom Golf über Mercedes bishin zum Lamborghini liefern sich die Raser Rennen der Oberklasse. DieSPD-Stadtfraktion fordert nun mehr Kontrollen und bauliche Maßnahmen,um die illegalen Autorennen zu stoppen. Der Lärm für die Anwohner seiaber auch in anderen Teilen der Stadt unerträglich geworden. "In derAltstadt herrscht längst Anarchie!", erzählt Manfred Gniffke von derFreien Bürgergruppe (FBG). Auch in anderen Städten wie Mainz undKaiserslautern berichtet die Polizei von gefährlichen Straßenrennen.Diese galten lange als Ordnungswidrigkeit, seit kurzem sind sie eineStraftat. Rücksichtslosen Rasern drohen bis zu zehn Jahren Haft. Hatalso die Gesetzesverschärfung aus dem letzten Jahr nichts bewirkt?"Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter Jörg Armbrüster war in Koblenzund Kaiserslautern unterwegs.Weitere Themen der Sendung:- Zur Sache PoliTrend: Wie beeinflusst der Flüchtlingsstreit diepolitische Stimmung im Land?- Verkehr und Lärm in Ludwigshafen: Die Anwohner protestieren- Was lief schief im BAMF Bingen?- Gibt es nicht schon genug Discountermärkte?Moderation: Britta Krane"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet überdie Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen,Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassenpolitische Zusammenhänge verständlich werden.Informationen auf www.zur-sache-rp.deMediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge auf www.SWRmediathek.de undwww.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.Pressefotos auf www.ARD-foto.deIm Rahmen der neuen DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) weisen wirdarauf hin, dass Ihre bei uns gespeicherten Daten ausschließlich dazugenutzt werden, um Sie mit Presseinformationen des SWR zu versorgen.Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, schicken Sie bitte eineE-Mail mit dem Vermerk "Ich möchte aus dem Verteiler gelöscht werden"an presse@swr.de.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell