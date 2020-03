Mainz (ots) - Jeden Tag gibt es neue Meldungen über weitere Corona-Erkrankteoder Verdachtsfälle, auch in Rheinland-Pfalz. Inzwischen wurden vom Land 120.000Schutzmasken u.a. für Arztpraxen und Krankenhäuser bestellt. ErsteFieberambulanzen werden eingerichtet, damit möglicherweise infizierte Patientennicht mehr zur Hausarztpraxis gehen müssen. Außerdem gilt auch inRheinland-Pfalz die Empfehlung: Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehrals 1.000 Teilnehmenden sollen abgesagt oder verschoben werden. Bindend ist dasfür die Veranstalter aber nicht, die Gesundheitsämter vor Ort müssenentscheiden. Doch reichen all diese Maßnahmen aus, um eine mögliche Ausbreitungdes Coronavirus in Rheinland-Pfalz zu verhindern? Und was ist mit den Folgen fürdie Wirtschaft? "Zur Sache"-Reporter David Meiländer und Reporterin MonjaEigenschenk über Corona in Rheinland-Pfalz.Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Geflüchtete in Rheinland-Pfalz - Wie gut sind sie integriert?Dazu im Studio: Prof. Herbert Brücker, Institut für Arbeitsmarkt- undBerufsforschung- Prekäre Lage für Geflüchtete in Griechenland - Soll Rheinland-Pfalzweitere Menschen aufnehmen?- "Zur Sache will's wissen": Geflüchtete in Rheinland-Pfalz - Wieleben sie fünf Jahre nach ihrer Ankunft?- "Zur Sache Pin": Wie gut ist Rheinland-Pfalz auf weitereGeflüchtete vorbereitet?- Hass und Hetze auf dem Fußballplatz - Trainer beendet Spielvorzeitig- Immer mehr Wildschweine - Wird genug gejagt im Land?- Vermieter hält Kaution zurück - Dutzende Betroffene in Koblenzwarten auf ihr Geld"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen,Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politischeZusammenhänge verständlich werden.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträgeauf http://www.ardmediathek.de/swr/ undhttp://www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4544445OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell