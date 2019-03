Was tun? Was tun! / Bienen brauchen blühende Gärten statt Schotterwüsten (FOTO)

Finanztrends Video zu



Wachtberg (ots) -In den vergangenen Wochen war die Rettung der Bienen in allerMunde, denn die Medien berichteten regelmäßig über dasAktionsprogramm Insektenschutz des Bundesumweltministeriums oder zumVolksbegehren in Bayern. Die Initiatoren wollen Insekten helfen, weiles diesen in unserer ausgeräumten Landschaft massiv an Lebensräumenfehlt. Auch in anderen Bundesländern wird derzeit über Aktionennachgedacht, die die Politik veranlassen sollen, mehr für den Schutzvon Insekten zu tun. Der Deutsche Imkerbund e.V. (D.I.B.)unterbreitet seit Jahren Vertretern aus Politik, Umweltschutz undLandwirtschaft Vorschläge, damit sich die problematische Situationwieder verbessert. Doch politische Mühlen mahlen bekanntermaßenlangsam. Daher ist es wichtig, unbürokratisch und schnell Wege zusuchen und zu gehen.D.I.B.-Geschäftsführer Olaf Lück appelliert: "Gerade jetzt zuBeginn der Gartensaison sollte jeder Bürger dazu beitragen,Lebensräume für Blüten besuchende Insekten zu schaffen. AlsPrivatperson kann man mit der Anlage eines blütenreichen,bienenfreundlichen Gartens oder auf der Terrasse und dem Balkon durchAuswahl insektenfreundlicher Topf- und Kübelpflanzen zur Verbesserungdes Kleinklimas und der Artenvielfalt schon in diesem Jahrbeitragen."Leider breitet sich in unseren Gärten immer öfter tristes Graustatt blühender Pflanzenvielfalt aus, weil Steingärten als besonderspflegeleicht und schick angesehen werden. Ökologisch betrachtet istdas Gegenteil der Fall. "Schotterwüsten" sind weder ökologischwertvoll noch pflegeleicht. Denn die Reinigung der Steine und dieLaubentfernung ist unabdingbar, da sonst rasch für die Besitzersolcher Gärten unerwünschte Wildkräuter durch Samenanlandung wachsen.Diese sind aufwendig von Hand zu beseitigen. Außerdem führen dieSteine zur Aufheizung des Kleinklimas und zu Hitzeschäden anBepflanzungen. Ebenso ist das Wasserrückhaltevermögen gering. Durchdie Kargheit dieser Steingärten kann kein lebenswichtiger Sauerstoffproduziert und Kohlendoxid nicht gebunden werden. Es gibt im Sommerkeine Kühlung und keine Bindung von Feinstaub. Ganz davon abgesehen,dass solche Gärten kaum Lebensraum für Tiere und Insekten, wie Honig-und Wildbienen, Schmetterlinge, Vögel, Igel u. v. m. bieten. "Werhingegen bereits wenige Ratschläge beherzigt, schafft nicht nur fürsich einen dekorativen Garten, sondern ein Areal, das vielen TierenLebensraum bietet und die Gartenarbeit dennoch, je nach Wunsch undZeitbedarf, auf ein Minimum beschränkt," so Lück.Der D.I.B. rät deshalb allen Garten-, Balkon- oderTerrassenbesitzern Pflanzen auszuwählen, die gute Nektar- undPollenlieferanten sind und zu verschiedenen Jahreszeiten blühen,damit vom zeitigen Frühjahr bis in den Herbst hinein ein beständigesNahrungsangebot für Blütenbesucher gegeben ist.Welche Pflanzen besonders geeignet sind, finden Interessierte z.B. auf der Homepage des D.I.B. (www.deutscherimkerbund.de) unter denSuchbegriffen Bestäuber bzw. Bienenweide.Wichtig ist zudem, Beete möglichst erst ab Ende Märzzurückzuschneiden, denn die Samenstände bieten Insekten häufigÜberwinterungsmöglichkeiten und Vögeln zugleich Winterfutter. DieSchaffung von Nistplatz-Angeboten und der Verzicht aufInsektenvernichtungsmittel helfen ebenfalls dabei, die für denNaturhaushalt so wichtigen Tiere zu schützen.Auch die "Englischen Rasen"-flächen, die entweder durch ständiges,lästiges Rasenmähen oder durch die in Mode gekommenen Mährobotergepflegt werden müssen, liefern kaum Lebensraum für Insekten. Eineblüten- und kräuterreiche Wiese hingegen ist ein Blickfang in jedemGarten. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür, eine Rasen- in einesolche Blühfläche zu verwandeln. Bienenfreundliches Saatgut undinsektenfreundliche Stauden gibt es mittlerweile in jedemGartencenter sowie in vielen Gärtnereien und dazu die fachlicheAnleitung durch geschulte Mitarbeiter.Pressekontakt:Petra Friedrich, E-Mail dib.presse@t-online.de, Tel. 0228/9329218 o.0163/2732547Original-Content von: Deutscher Imkerbund e. V., übermittelt durch news aktuell