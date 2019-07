Was tun bei Bienen-, Wespen- und Zeckenstichen?

Berlin (ots) - Mückenstiche sind lästig, aber in der Regelharmlos. Schmerzhafter und mitunter auch gefährlicher sind hingegenStiche von Bienen, Wespen und Zecken. Hier erfahren Sie, was Sie beiStichen tun können, welche Maßnahmen sie unterlassen sollten und wieSie eine Zecke wieder los werden.Bienen- und Wespenstiche: Wann kühlen, wann zum Arzt?Wenn eine Biene oder Wespe sticht, merkt man das in der Regelsofort: Die Einstichstelle schmerzt, brennt, schwillt an und wirdrot. Ursache ist das bei einem Stich abgegebene Gift. Das können Sieselbst tun, wenn Sie gestochen werden:- Ist der Stachel in der Haut stecken geblieben, entfernen Sie ihnso schnell wie möglich mit einer Pinzette oder schaben Sie ihn miteiner scharfen Plastikkarte oder dem Fingernagel ab. Um den Giftsackdabei nicht auszudrücken, sollte auf den Stachelapparat kein Druckausgeübt werden, d. h. er sollte nicht mit den Fingernzusammengepresst werden!- Um die Giftausbreitung zu verlangsamen, kann man die Einstichstellewaschen oder desinfizieren und mit Eiswürfeln oder kaltem Wasserkühlen.- Nicht kratzen, um eine Entzündung an der Einstichstelle zuvermeiden. Bei starkem Juckreiz helfen möglicherweisejuckreizstillende Salben oder Gele.- Bei Stichen im Mund-Rachen-Raum sofort einen Arzt aufsuchen. BisSie beim Arzt sind, können Sie Eiswürfel lutschen, um die Schwellungaufzuhalten.Sind die Auswirkungen eines Bienen- oder Wespenstichs auf dieEinstichstelle begrenzt, spricht man von einer lokalen Reaktion. Sieist unangenehm, doch innerhalb eines Tages klingt die Schwellung inder Regel wieder ab.Zum Arzt gehen sollten Sie bei starken Stichreaktionen. Wenn Sievon einer Wespe gestochen wurden und nicht gegen Tetanus geimpftsind, wird ebenfalls zum Arztbesuch geraten. Denn Wespen könnenKrankheitserreger wie Tetanus übertragen.Achtung: Manche Menschen reagieren allergisch auf Insektengift.Bei ihnen kann es zu schweren Reaktionen des gesamten Immunsystemsmit einer starken Rötung und Schwellung, Fieber, Atemnot, Übelkeit,Erbrechen, Kreislaufbeschwerden bis zur Bewusstlosigkeit kommen.Solch ein anaphylaktischer Schock ist unter Umständenlebensbedrohlich. Sollten Sie bei sich oder jemandem in Ihrer NäheAnzeichen einer starken allergischen Reaktion bemerken, verständigenSie sofort den Notarzt!Zeckenstiche (Zeckenbisse)Zecken fängt man sich oft bei Waldspaziergängen oder Streifzügendurch hohes Gras ein. Sie kommen aber nicht nur im Wald vor, sondernüberall wo es Pflanzen gibt - also auch in Gärten und Parks. Die einbis zwei Millimeter großen Spinnentiere suchen sich am Körper einemöglichst geschützte Stelle und saugen sich dort mit Blut voll.Bleiben sie unentdeckt, fallen sie von selbst irgendwann wieder ab.Die Einstichstelle juckt und kann rot werden.Ein Zeckenstich (im Volksmund auch Zeckenbiss genannt) ist an sichnicht schmerzhaft. Es können dabei jedoch Krankheiten übertragenwerden. Denn die in Europa am häufigsten vorkommenden Zecken ernährensich vom Blut anderer Tiere, zum Beispiel dem Blut von Nagetierenoder Rehen, und nehmen dadurch Krankheitserreger auf. Diese geben siebei einem Stich an den Menschen weiter. Um das Ansteckungsrisikomöglichst gering zu halten, sollte die Zecke möglichst baldherausgezogen werden.Zecken entfernen - so geht's richtig:- Zecke mit einer Pinzette oder einem Zeckenentfernungs-Instrumentso nah wie möglich an der Hautoberfläche greifen und langsam undgerade aus der Haut ziehen. Nicht drehen - sonst besteht das Risiko,dass das Mundwerkzeug ("Stachel") der Zecke abbricht und in der Hautverbleibt.- Zecken immer an den Mundwerkzeugen herausziehen und niemals amvollgesogenen Körper!- Wenn kein geeignetes Hilfsmittel vorhanden ist, dann kann man dieZecke auch mit den Fingernägeln herausziehen. Das Tier muss dabeiaber möglichst nah an der Einstichstelle am Kopf gefasst und darfnicht zerquetscht werden.- Vor dem Entfernen auf keinen Fall mit Öl, Klebstoff,Nagellackentferner oder anderen chemischen Substanzen beträufeln -das reizt das Tier.- Nach dem Entfernen die Einstichstelle desinfizieren.Die verwendete Pinzette sollte nach Innen gewinkelte Spitzen haben(z. B. eine Splitterpinzette). Bei flachen, parallel verlaufendenSpitzen besteht die Gefahr, dass die Zecke beim Zugreifenzusammengedrückt wird. Da durch den Druck Krankheitserreger aus derZecke in den Körper gepresst werden könnten, sollte Druck auf dieZecke vermieden werden. Es gibt deshalb auch spezielleZeckenpinzetten oder Zeckenzangen. Auch Zeckenkarten oder -haken sindso geformt, dass sich die Zecke entfernen lässt, ohne sie zuzerquetschen. Es ist allerdings wichtig, sich dabei an dieGebrauchsanweisung des Herstellers zu halten.Die Einstichstelle sollten Sie in den folgenden Wochen im Blickbehalten. Zum Arzt gehen sollten Sie, wenn sich bei Ihnen innerhalbvon sechs Wochen grippeähnliche Symptome zeigen oder sich eineringförmige Hautrötung bildet. Dies kann ein Zeichen für eineBorreliose sein.Zeckenbisse können in seltenen Fällen auch eine Infektion mitFrühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) zur Folge haben. DieseHirnhautentzündung macht sich ein bis zwei Wochen nach dem Stich mitgrippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzenbemerkbar. Menschen, die in einem FSME-Risikogebiet leben und viel inder Natur unterwegs sind, empfiehlt die Ständige Impfkommission(STIKO), sich impfen zu lassen.Mückenstiche: Das können Sie gegen lästiges Jucken tunEs summt, krabbelt, piekt - dann brennt und juckt es. Mist - schonwieder ein Mückenstich. Die Stelle wird rot, dick und hört nicht mehrauf zu jucken. Wohl jeder hat den Impuls, nun zu kratzen. Doch genaudas sollten Sie nicht tun. Durch Kratzen wird die Haut noch mehrgereizt, kann sich entzünden und dann noch stärker jucken. Außerdemkönnen so Keime in die Wunde geraten. Den unangenehmen Juckreizlindern können diese Maßnahmen:- Kühlen: Eiswürfel in ein Stofftuch wickeln und auf den Stichhalten. Durch die Kälte werden die Blutgefäße verengt, was dieAusschüttung von juckreizfördernden Substanzen verlangsamt. Durch dasKühlen leiten die Nerven die Reize außerdem langsamer weiter.- Hitze: Mit kleinen elektrischen Geräten kann die Einstichstelle fürein paar Sekunden auf rund 50 Grad Celsius erhitzt werden. DieWirkungsweise ist noch nicht ganz geklärt. Eine mögliche Erklärungist, dass die sensiblen Hautnerven auf die Überwärmung reagieren,indem sie die Reizweiterleitung abschalten. Dadurch kommt dasJucksignal im Gehirn nicht mehr an.- Antihistaminika: Der Botenstoff Histamin befindet sich im Speichelvon Insekten und wird auch vom Körper als Reaktion auf den Stichausgeschüttet. Histamin löst über die umliegenden Nerven-Enden und imumliegenden Gewebe einen Juckreiz aus. Es entstehen meist geröteteQuaddeln auf der Haut. Es gibt verschiedene Gele oder Salben mitSubstanzen, welche die Wirkung von Histamin abschwächen sollen.Meist verschwinden die juckenden Quaddeln innerhalb von ein paarTagen von allein. Manche Menschen reagieren allerdings stärker aufMückenstiche als andere. Dann schwillt der Stich stark an undentzündet sich. Bei ausgeprägten Beschwerden kann der Arzt oder dieÄrztin gegen die Entzündung eine Salbe verschreiben.Äußerst selten sind starke allergische Reaktionen. Bei einemsolchen anaphylaktischem Schock reagiert das komplette Immunsystemdes Körpers auf den Mückenstich mit grippeähnlichen Symptomen bis hinzur Bewusstlosigkeit. In diesem Fall sollten Sie umgehend einenNotarzt verständigen und Erste Hilfe leisten.Alle Informationen dazu finden Sie auf dem Gesundheitsportalunter: http://ots.de/TTv9zL