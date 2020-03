Liebe Leser,

die Kurse sind am Montagmorgen weiter abgestürzt. In den ersten Minuten ging es im Dax um fast 10 % nach unten. Die Agenturen erklären dies so, dass die „Zinssenkung der Fed" verpufft sei. Das war fast zu erwarten, wie ich hier mehrfach beschrieben habe – die Fed hatte jetzt in die Vollen gelangt und den Zins um einen weiteren Prozentpunkt



