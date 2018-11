Was steht jetzt noch aus, WD-?

Per 28.11.2018 wird für die Aktie WD- am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 172,63 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Haushaltsprodukte".

Nach einem bewährten Schema haben wir WD- auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materials") liegt WD- mit einer Rendite von 58,52 Prozent mehr als 51 Prozent darüber. Die "Chemicals"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 16,03 Prozent. Auch hier liegt WD- mit 42,49 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 39 liegt WD- über dem Branchendurchschnitt (10 Prozent). Die Branche "Chemicals" weist einen Wert von 35,59 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der WD- als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu WD- vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 121,67 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -29,52 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 172,63 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".