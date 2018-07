Was steht jetzt noch aus, Terravest Industries: Aktienanalyse vom 24.07.2018?

Am 23.07.2018 ging die Aktie Terravest Industries an ihrem Heimatmarkt Toronto mit dem Kurs von 10,1 CAD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen".Terravest Industries haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Terravest Industries erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 9,59 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Oil, Gas & Coal"-Branche sind im Durchschnitt um 4,56 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +5,03 Prozent im Branchenvergleich für Terravest Industries bedeutet. Der "Energy"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,47 Prozent im letzten Jahr. Terravest Industries lag 5,12 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

