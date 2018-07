Was steht jetzt noch aus, Stornoway Diamond?

Für die Aktie Stornoway Diamond aus dem Segment "Edelmetalle und Mineralien" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Toronto am 24.07.2018 ein Kurs von 0,44 CAD geführt.Die Aussichten für Stornoway Diamond haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Stornoway Diamond-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Buy, 2 Hold, 1 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 0,57 CAD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 28,79 Prozent erzielen, da sie derzeit 0,44 CAD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

