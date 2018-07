Was steht jetzt noch aus, Spirax-Sarco Engineering?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Spirax-Sarco Engineering, die im Segment "Industriemaschinen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 25.07.2018, 12:48 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 6825 GBP.Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Spirax-Sarco Engineering führt bei einem Niveau von 37,5 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 29,05 ein Indikator für eine "Buy"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".

