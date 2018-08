Was steht jetzt noch aus, Saia?

Weitere Suchergebnisse zu "Saia":

An der Heimatbörse Xetra NASDAQ GS notiert Saia per 17.08.2018 bei 77,2 USD. Saia zählt zu "Lkw-Verkehr".

Die Aussichten für Saia haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Saia-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 4 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (70,33 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -8,89 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 77,2 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Saia eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Saia ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Saia-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,82, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 48,91, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Saia von 77,2 USD ist mit +4,35 Prozent Entfernung vom GD200 (73,98 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 78,74 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -1,96 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Saia-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.