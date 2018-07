Was steht jetzt noch aus, Repligen?

An der Heimatbörse Xetra NASDAQ GS notiert Repligen per 24.07.2018 bei 48,27 USD. Repligen zählt zu "Biotechnologie".Repligen haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 90,41 ist die Aktie von Repligen auf Basis der heutigen Notierungen 111 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Medical Equipment & Devices" (42,94) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

Weiterlesen...