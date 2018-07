Was kommt nun, Nokian Tyres?

Nokian Tyres weist am 25.07.2018, 22:30 Uhr einen Kurs von 35,8 EUR an der Börse Helsinki auf. Das Unternehmen wird unter "Reifen und Gummi" geführt.Unser Analystenteam hat Nokian Tyres auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Nokian Tyres investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,37 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Automotive einen Mehrertrag in Höhe von 2,26 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

