Was steht jetzt noch aus, Ca-Immobilien-Anlagen?

Weitere Suchergebnisse zu "CA Immobilien Anlagen":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Ca-Immobilien-Anlagen. Die Aktie notiert im Handel am 28.07.2018, 04:52 Uhr, an ihrer Heimatbörse Vienna mit 30,27 EUR.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Ca-Immobilien-Anlagen einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Ca-Immobilien-Anlagen jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Ca-Immobilien-Anlagen wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Ca-Immobilien-Anlagen auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Ca-Immobilien-Anlagen ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Real Estate) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,72 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 98 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 538,69 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 42,56 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Ca-Immobilien-Anlagen damit 34,19 Prozent über dem Durchschnitt (8,37 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Real Estate" beträgt 8,37 Prozent. Ca-Immobilien-Anlagen liegt aktuell 34,19 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".