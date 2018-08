Arbor Realty: Was ist hier nur passiert?

An der Heimatbörse Xetra New York notiert Arbor Realty per 03.08.2018 bei 11,74 USD. Arbor Realty zählt zu "Diversifizierte Finanzwerte".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Arbor Realty auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Arbor Realty derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 9,08 USD, womit der Kurs der Aktie (11,74 USD) um +29,3 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 10,44 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +12,45 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

2. Dividende: Derzeit schüttet Arbor Realty höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Specialty Finance. Der Unterschied beträgt 3,61 Prozentpunkte (8,52 % gegenüber 4,91 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Arbor Realty mit einer Rendite von 55,84 Prozent mehr als 44 Prozent darüber. Die "Specialty Finance"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 11,59 Prozent. Auch hier liegt Arbor Realty mit 44,25 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.