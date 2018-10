AptarGroup: Das muss man erstmal verdauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aptargroup":

An der Börse New York schloss die AptarGroup-Aktie am 12.10.2018 mit dem Kurs von 101,65 USD. Die AptarGroup-Aktie wird dem Segment "Metall- und Glasbehälter" zugeordnet.

Unsere Analysten haben AptarGroup nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von AptarGroup auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Buy"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für AptarGroup war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Dies entspricht einem "Buy"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von AptarGroup bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die AptarGroup-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 7 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu AptarGroup vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (98,57 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -3,03 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 101,65 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält AptarGroup eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der AptarGroup liegt bei 91,4, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Sell". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die AptarGroup bewegt sich bei 68,05. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Sell".