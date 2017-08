"Was spielt Deutschland?" ZDFinfo mit Computerspiel-Abend zur Gamescom 2017 (FOTO)

Mainz (ots) -Passend zur Gamescom 2017, der europäischen Messe für digitaleSpielekultur, sendet ZDFinfo am Mittwoch, 23. August 2017, von 19.30Uhr bis 1.15 Uhr acht Dokumentationen aus der Welt derComputerspiele. Neben Wiederholungen wie der dreiteiligen Reihe"Killerspiele" zeigt ZDFinfo um 20.15 Uhr die Premiere "Was spieltDeutschland? Moorhühner, Siedler und Planer". Die Dokumentation vonChristian Schiffer blickt auf die deutsche Computerspiel-Geschichtezurück und trifft Pioniere des Genres, Spiele-Liebhaber undProgrammierer.In den 80er-Jahren boomten die Konsolen von Atari und Nintendo-nicht so in Deutschland. Zwar wurden die Konsolen auch hierzulandegut verkauft, doch der Boom fand im Bereich der Home-Computer statt.Für seine Dokumentation hat Christian Schiffer unter anderen MichaelSchmidt getroffen, besser bekannt als Smudo. Der Musiker der"Fantastischen Vier" kam als Sohn eines Nixdorf-Angestellten früh mitHome-Computern in Berührung und programmierte schon zu Schulzeiten.Ebenfalls zu Wort kommt Kai Foerst, Sohn von Rainer Foerst, der 1975mit dem Rennsimulator "Nürburgring 1" das erste deutscheComputerspiel-Patent anmeldete und dessen Unternehmen noch heutehochwertige Fahrsimulatoren produziert. Die Dokumentation schildertzudem die Geschichte von Frank Ziemlinski, dem Kopf hinter einem dergrößten Erfolge deutscher Computerspielgeschichte: dem Moorhuhn. Dastypische Bürospiel wird zur Jahrtausendwende ein Millionen-Erfolg,der Ziemlinski kurzzeitig zu einem reichen Mann macht - bevor dieBlase des Neuen Marktes die Erfolgsgeschichte abrupt beendete.Die acht Dokumentationen des Computerspiel-Abends in ZDFinfo inder Übersicht: 19.30 Uhr: "ZDF History: Von Pong zu Pokemon - DieGeschichte der Videospiele" 20.15 Uhr: "Was spielt Deutschland?Moorhühner, Siedler und Planer" 21.00 Uhr: "Killerspiele - Der Streitbeginnt" 21.45 Uhr: "Killerspiele - Der Streit eskaliert" 22.30 Uhr:"Kriminelle Karrieren: Kim Dotcom - König der Raubkopierer" 23.15Uhr: "Atari: Game Over - Das größte Geheimnis der Spiele-Industrie"24.00 Uhr: "Die Nintendo-Story" 0.30 Uhr: "Killerspiele - VirtualReality und neuer Streit"https://presseportal.zdf.de/pm/was-spielt-deutschland/http://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFinfohttps://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/gamesPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell