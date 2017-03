Unterföhring (ots) -2. März 2017: Sie kabbeln, sie streiten und sie verlieben sich:Rebecca Immanuel und Christoph M. Ohrt machen in "DieHochzeitsVerplaner" (7. März 2017, um 20:15 Uhr) in SAT.1 das, wassie am besten können. Bereits in der Erfolgsserie "Edel & Starck"lieferten sie sich fünf Staffeln lang als streitlustige Anwälte einenamüsanten Schlagabtausch. Zwölf Jahre nach dem Ende ihrer gemeinsamenSAT.1-Serie läuft das Dreamteam in der romantischen Komödie "DieHochzeitsVerplaner" zu Hochform auf: Bei der turbulenten(Ver-)Planung der Trauung ihrer Kinder will keiner klein beigeben.Beide Schauspieler zeigen sich begeistert von ihren Figuren: "DieRolle wollte ich natürlich auch wegen Rebecca spielen, da mir beimersten Lesen des Stoffes sofort Bilder mit ihr in den Kopf kamen",erklärt Christoph M. Ohrt im Interview. Seine SchauspielpartnerinRebecca Immanuel schwärmt: "Ich habe mich riesig gefreut, endlichwieder mit Christoph vor der Kamera zu stehen - die Chemie stimmt unddann gibt es beim Spielen diese Magie, die größer ist als wir." DieseMagie entsteht auch zwischen ihren beiden Figuren im Film, allerdingsunfreiwillig: Als esoterisch interessierte Chakra-Masseurin Claudia(Rebecca Immanuel) und machohafter Schönheitschirurg Herb (ChristophM. Ohrt) kämpfen die beiden in "Die HochzeitsVerplaner" in Südtiroldarum, nach wessen Vorstellungen die Hochzeit von Claudias SohnOliver (Tilman Pörzgen) und Herbs Tochter Jade (Lea Ruckpaul)stattfinden soll. Dabei kommen sich die streitlustigen Eltern näherals vermutet. Das Chaos ist perfekt, als Herbs junge, amerikanische,schönheitsoperierte Freundin Amanda (Jana Julie Kilka) in Südtirolauftaucht. Claudia sieht sich in allen Vorurteilen bestätigt - undOliver bewundert unübersehbar Amandas Kurvenlandschaft. Kommt einerder Beteiligten noch zur Vernunft? Oder fällt die Hochzeit insWasser?Pressestimmen:"Hitziges Liebeschaos, pointierte Dialoge" (TV Movie) "Sie haben'snoch drauf, ein kurzweiliger Spaß" (TV Spielfilm) "Schrilles Duellmit gut gelaunten Stars" (TV digital)Infos und Bilder finden Sie unterhttp://presse.sat1.de/Die_Hochzeitsverplaner."Die HochzeitsVerplaner" am 7. März 2017, um 20:15 Uhr in SAT.1Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen derProSiebenSat.1 Media AG Kommunikation/PR Nathalie Galina Tel. +49(89) 9507-1186 Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Andrea Pernpeintner Tel. +49 (89) 9507-1170Andrea.Pernpeintner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell