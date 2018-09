Was sagt man dazu, Zhejiang Shengda Bio-Pharm?

Weitere Suchergebnisse zu "Newmont Mining":

In unserer neuen Analyse nehmen wir Zhejiang Shengda Bio-Pharm unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Arzneimittel". Die Zhejiang Shengda Bio-Pharm-Aktie notierte am 21.09.2018 mit 18,9 CNY, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shanghai.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Zhejiang Shengda Bio-Pharm entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Zhejiang Shengda Bio-Pharm beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,04 Prozent und liegt mit 0,07 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,97) für diese Aktie. Zhejiang Shengda Bio-Pharm bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Zhejiang Shengda Bio-Pharm. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Zhejiang Shengda Bio-Pharm mit einem Wert von 24,28 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Biotech & Pharma" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 135,34 , womit sich ein Abstand von 82 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.