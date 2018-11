Was sagt man dazu, Staidson Biopharmaceuticals?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Staidson Biopharmaceuticals unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Arzneimittel". Die Staidson Biopharmaceuticals-Aktie notierte am 22.11.2018 mit 11,6 CNY, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Unser Analystenteam hat Staidson Biopharmaceuticals auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 15,46 und liegt mit 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotech & Pharma) von 111,13. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Staidson Biopharmaceuticals auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Staidson Biopharmaceuticals lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Staidson Biopharmaceuticals in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

3. Dividende: Staidson Biopharmaceuticals hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,33 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1,46%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,87 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.